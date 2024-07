El Partido Laborista británico logra arrasadora victoria en elecciones parlamentarias

MADRID/LONDRES, 5 Jul. (EUROPA PRESS, AP).- El Partido Laborista ascendió al poder el viernes en Reino Unido después de más de una década en la oposición, después de que los hastiados votantes le dieron al partido una abrumadora victoria, pero también la enorme tarea de revitalizar a una economía estancada y a una nación desencantada.

El líder del partido, Keir Starmer, se convertirá oficialmente en Primer Ministro más tarde el viernes, llevando a su partido de regreso al poder menos de cinco años después de que sufrió su peor derrota en casi una década. En la despiadada coreografía de la política británica, asumirá el cargo en el número 10 de Downing Street horas después de que se contabilizaron los votos del jueves, mientras el líder del Partido Conservador Rishi Sunak deja el lugar a toda prisa.

“Un mandato como este viene con una enorme responsabilidad”, reconoció Starmer en un discurso a sus simpatizantes, asegurando que la lucha para recuperar la confianza de la población después de años de desilusión “es la batalla que define nuestra era”.

We said we will stop the chaos. And we will.

We said we will turn the page. And we have.

