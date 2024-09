Kamala Harris acepta las reglas para debatir con Donald Trump el 10 de septiembre

Por Meg Kinnard

WASHINGTON (AP).- La Vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aceptó el miércoles las reglas presentadas para el debate de la próxima semana con el expresidente Donald Trump, aunque la candidata demócrata asegura que la decisión de no mantener abiertos los micrófonos de los dos aspirantes durante el evento le significará una desventaja.

El equipo de campaña de Harris aceptó el debate a través de una carta enviada a la cadena ABC News, con lo cual aparentemente se puso fin a la discusión en torno al tema de los micrófonos abiertos, el cual amenazó durante algún tiempo la realización del debate del 10 de septiembre en el National Constitution Center de Filadelfia.

El equipo de campaña del Presidente Joe Biden había puesto la condición de mantener abierto sólo el micrófono del candidato que tenía la palabra a cambio de participar en cualquier debate este año. Algunos colaboradores afirman que ahora se arrepienten de esa decisión, asegurando que los votantes no pudieron escuchar los exabruptos de Trump durante el debate de junio pasado. El desastroso desempeño del demócrata favoreció su salida de la contienda.

Una vez que Harris ocupó el lugar de Biden y se convirtió en la candidata del partido a la Presidencia del país, su equipo de campaña defendió la postura de mantener los micrófonos abiertos durante todo el debate, diciendo previamente que eso “permitiría por completo los intercambios sustanciales entre los candidatos”.

I love our country with all my heart. Together, we must get out there and fight for it. pic.twitter.com/TMyu15lQSs

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 3, 2024