GenteAsí ¬ Periodista español es exhibido en montaje como el de Loret en Afganistán

Luego de que se viralizara el clip de poco más de minuto y medio de duración, el presentador Iker Jiménez compartió un video en el que expresó que estaba profundamente disgustado por lo sucedido y aseguró que como equipo no sabían del actuar de Rubén Gisbert apuntando que “es muy triste en una situación como la que estamos viviendo”.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- El reportero español Rubén Gisbert, colaborador de Horizonte, espacio liderado por el periodista Iker Jiménez, fue captado tirándose al suelo de rodillas para mancharse las piernas de lodo minutos antes de entrar a un directo para el programa, y el video no tardó en hacerse viral.

El clip surgió en medio de la tragedia por la está atravesando la comunidad de Valencia, en España, luego de que el fenómeno meteorológico conocido como DANA dejara un saldo de poco más de 200 decesos y decenas de desaparecidos.

El video que no deja de circular en redes sociales fue grabado por un vecino de uno de los municipios más afectados por la DANA que observó desde su ventana cómo el reportero se estaba “alistando” antes de iniciar la prueba del directo.

Aqui el amigo @gisbert_ruben viendo que está poco manchado para entrar en la tv, se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Felicidades @cuatro, @mediasetcom @navedelmisterio, no teneis vergüenza pic.twitter.com/UShUKU8iks — Jesus (@JesusMalaga) November 4, 2024

En las imágenes puede apreciarse como el también influencer indica que están por comenzar pruebas de grabación. El individuo se dirige a un charco de lodo y se tira de rodillas para empaparse del fango. Posteriormente, regresa a cuadro para iniciar con las grabaciones de un video que después fue hecho pasar como una transmisión en vivo.

Luego de que se viralizara el clip de poco más de minuto y medio de duración, el presentador Iker Jiménez compartió un video en el que expresó que estaba profundamente disgustado por lo sucedido y aseguró que como equipo no sabían del actuar de Rubén Gisbert apuntando que “es muy triste en una situación como la que estamos viviendo”.

“¿Qué necesidad de generar drama con todo esto y de exagerar un poco más? No lo entiendo”, recalcó Jiménez.

Por su parte, el reportero Rubén Gisbert, cuya profesión es la abogacía y ser divulgador en Youtube, explicó, a través de un video, que se arrodilló porque la primera conexión fue grabada y quería evitar un “error” de continuidad”.

“Sobre la campaña mía de difamación de las rodillas en el barro en la conexión con Iker Jiménez. ¿Ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos? Sí. ¿Lo hice para que se viera barro en mis rodillas, a pesar de que llevo 7 días de barro hasta aquí arriba? Sí, lo hice. ¿Por qué? Porque la primera conexión fue grabada cuando me meto dentro del garaje con barro hasta las rodillas, la conexión esa fue grabada, y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas si se supone que vengo de un garaje. Para que no se note que no estamos en directo hice eso. Me equivoqué, lo siento, no esperaba que estuvieran tan encima mío, grabándome, vigilando y orquestando esto”, explicó Gisbert.

Además, el comunicador aseguró que en realidad no se dedica a ser reportero, sino que lo suyo es la “acción política”, y presumió que desde que sucedió la tragedia en Valencia ha estado apoyando a las y los damnificados. “Yo no soy reportero. Yo no me dedico ni al mundo de la comunicación en televisión, ni a las noticias, soy divulgador y soy activista”, afirmó.

ESTO HICE Y ESTO ESTOY HACIENDO, DIFUNDIR POR FAVOR pic.twitter.com/eqednEY9vb — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) November 4, 2024

DESINFORMACIÓN EN MEDIO DE LA TRAGEDIA

Luego de la DANA más devastadora de la historia se han difundido varias noticias falsas, por ejemplo, la que difundió Gisbert en donde aseguraba que en un estacionamiento posiblemente habría cientos de personas muertas.

“Entraron muchos, pero hay 700 tickets de parking que no salieron, y cuyos dueños no sabemos si escaparon, si bajaron”, explicó. Sin embargo, medios locales desmintieron la noticia, afirmando que el estacionamiento de Bonaire no cuenta con sistema de Tickets porque el aparcamiento es gratuito.

Otra fake new que ha estado circulando en redes sociales es el supuesto rescate de un bebé en la comunidad valenciana de Catarroja.

De acuerdo con medios locales, varios internautas han estado compartiendo la supuesta instantánea, en donde se observa a unos bomberos cubiertos de agua llevando un bebé en brazos, junto con mensajes como “hasta el momento no se había podido localizar a nadie de su familia la cual ha sido localizada horas después” o que “cuatro días ha vivido este bebé dentro de un coche en Catarroja”.

Rescatado con vida un bebé en Catarroja, Comunitat Valenciana, víctima del DANA después de cuatro días atrapado. Hasta el momento no se habia podido localizar a nadie de su familia la cual ha sido localizada horas después.

🙏🙏 pic.twitter.com/FQSDxnIA7I — soros triplehijueputa (@soroshijueputa2) November 3, 2024

El Presidente español, Pedro Sánchez, es otro que se ha visto embarrado en la ola de noticias falsas desatadas a partir de la tragedia en Valencia, pues ha circulado un clip en el que se le puede escuchar decir la frase “si necesita ayuda que la pida”, pero el mandatario no expresó esa textual en su comparecencia del 2 de noviembre en la Moncloa tras la reunión del Comité de Crisis.

CASO DE INFLUENCER ESPAÑOL REVIVE MONTAJES EN MÉXICO

El caso del influencer español recordó a los montajes que realizados el conductor Carlos Loret de Mola en Televisa. Por ejemplo, su cobertura de guerra en Afganistán.

Fue precisamente el periodista y corresponsal de guerra, Jaime Hernández, que acompañó a Loret de Mola durante su estancia en la guerra, quien aseguró que el corresponsal de Televisa llegó muy tarde al conflicto, cuando ya se había casi terminado, por lo que ya no había muchos puntos de confrontación.

Lo anterior salió a la luz luego de una de las conferencias que ofreció Loret de Mola sobre su participación cubriendo el conflicto armado, en donde narró que se paró junto a los tanques de guerra y uno de estos disparó cuando él se encontraba a un lado.

En este sentido, Hernández desmintió el tema ya que aseguró que el único tanque cercano era un T-28 que tenía tan poco alcance que sus tiros no podían llegar a las cuevas de Tora Bora, el principal objetivo del ataque, pero que era usado por algunos periodistas para tener tomas que asombraran ante la cámara.

Otro célebre montaje de Loret de Mola fue el del 9 de diciembre de 2005, durante el noticiero Primero Noticias, en donde se realizó un gran despliegue para mostrar “en vivo” la captura de una banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas. Dos meses después se supo que todo había sido un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.