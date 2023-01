Gobierno cierra compra de la marca Mexicana de Aviación y otros activos por 815 mdp

La nueva aerolínea comercial será operada por Sedena para evitar que futuros gobiernos la privaticen.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– El Gobierno de México logró llegar a un acuerdo este viernes con los trabajadores de Mexicana de Aviación para adquirir la marca y los activos de la empresa por 816 millones 786 mil 335 pesos.

La venta de la aerolínea extinta se concretó durante una reunión con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM) en la Secretaría del Trabajo.

Con dicha adquisición, la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende crear un aérea dirigida por elementos en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Incluso, fuentes cercanas a la Secretaría del Trabajo mencionaron que el acuerdo ya fue firmado, aunque faltarían definir algunos puntos como la fecha en que se distribuirán los recursos para los trabajadores de la empresa que dejó de operar en 2010.

🚨#ÚLTIMAHORA | Medios nacionales informan que el Gobierno Federal ya llegó a un acuerdo con los sindicatos de trabajadores para comprar Mexicana de Aviación. Supuestamente el acuerdo ya fue firmado. pic.twitter.com/M1txAsMxRU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 6, 2023

Para concluir la venta de la línea aérea, antes está la conformación de un fideicomiso que presenta problemas legales sin resolverse, los cuales impedirían la venta de tres inmuebles más.

La compra venta de la aerolínea fue coordinada por la Secretaría del Trabajo, pero fue la SICT quien firmó para adquirir la marca Mexicana de Aviación.

Será el próximo lunes cuando las autoridades procedan al levantamiento de los laudos que estaban vigentes a favor de los trabajadores del sindicato, y ya sin obstáculos legales, el acuerdo tomará vigencia y se acordará con los empleados la fecha de la dispersión de los recursos.

A mediados de noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se encontraba en conversaciones con los trabajadores de Mexicana de Aviación para buscar un acuerdo y que la marca se pudiera usar para la nueva aerolínea que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planea operar.

AMLO asegura que buscan un acuerdo para que la nueva linea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación. pic.twitter.com/ZPdITHLsnX — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 11, 2022

“Ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana –tanto activos como jubilados– y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación, eso no les gusta a nuestros adversarios”, señaló el mandatario en una conferencia de prensa desde Mérida.

“Se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema, y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje en avión”, añadió López Obrador.

Además, López Obrador confirmó entonces que, en caso de no lograr vender el avión presidencial –que después de cuatro años no ha encontrado todavía a un comprador– se contempla entregarlo a Mexicana de Aviación para que se use en renta para viajes especiales, aunque no dio más detalles.