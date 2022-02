Consejos para el cuidado facial, un momento para cuidarse y consentirse

Existen varios pasos en una rutina de cuidado facial que se adaptan a las necesidades de cada piel, algunos que destacan son la limpieza, la aplicación de mascarillas con nutrientes e incluso la opción de ejercitar los músculos del rostro a través del uso de la tecnología.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El cuidado de la piel es muy importante y a veces no se le presta la atención que merece, en especial para la piel del rostro. “En los años de la pandemia cobró mucha relevancia el cuidado personal, yo me atrevería a decir que no sólo el cuidado facial, sino el cuidado personal y a qué me refiero con personal, desde todas las verticales, desde el cuerpo, toda la parte de alimentación, salud mental, ahorita ya no pero estuvimos mucho tiempo encerrados, así que la salud mental cobró mucha relevancia, sobre todo con el trabajo porque muchos dicen que el Home Office es lo mejor pero al mismo tiempo el tema psicológico de ir a la oficina y salir de la oficina ya no lo tienes y ahora estas todo el día en la oficina”, apuntó Jorge Treviño, director comercial de FOREO, en entrevista a SinEmbargo.

Jorge compartió que lo que siempre hay que buscar es sacar la mejor versión de cada uno, un mensaje que ellos buscan transmitir, además de pensar en algo integral. Agregó que al hablar de la mejor versión de las personas se trata de tocar un tema de personalización porque la mejor versión de una persona no es la misma para otra que tiene otras circunstancias.

El cuidado facial implica también tener un momento que se dedica para cada uno, un momento para pensar, para consentirse.

TIPS DE RUTINA PARA EL CUIDADO FACIAL

La rutinas de cuidado facial generalmente incluyen lavar el rostro con un limpiador o producto especial para rostro y usar bloqueador. Es relevante aclarar que es importante acudir a un especialista, en este caso un dermatólogo o dermatóloga, que ayude a establecer una rutina de cuidado para la piel, en especial para la del rostro.

Una de las excusas que suelen usarse para no realizar alguna actividad es la de no contar con el tiempo suficiente, Jorge Treviño y Foreo lo tienen muy presente por lo que buscan optimizar cada detalle, así, ellos proponen una rutina con una duración de 6 o 7 minutos.

De manera muy general, Jorge compartió cómo integrar algunos productos a la rutina de limpieza del rostro, el primero de ellos es Luna, un dispositivo de cuidado facial que limpia y reafirma. “Imagina que con Luna lo que haces es ponerle tu jabón, el que tú tengas, no estamos peleados con absolutamente ninguno, venimos a potencializar no a cambiar, lo pones en Luna y una vez que empiezas la limpieza con Luna usas movimientos circulares empezando con la frente y vas con las manecillas del reloj dando vueltas en tu cara y ¿qué es lo que va hacer esto? Va a tener una limpieza profunda para quitar toda la grasita que hay en la cara, muchas veces incluso si sales a la calle puedes agarrar todo lo que está en el ambiente desde contaminación hasta polvo”, señaló Treviño, quien además recomendó usar el Luna 3.

Cada rutina es diferente, sin embargo, un facial de 2 minutos puede resultar una opción. Para este paso, Jorge recomendó UFO 2, un producto que combina la tecnología de termo y crioterapia, la primera ayuda a absorber los ingredientes de la mascarilla ya que ayuda a abrir los poros con el calor, además de estimular el sistema linfático y relajar, mientras que la crioterapia disminuye la apariencia de los poros, se podría decir que los cierra después de que ya entraron en la piel; además tiene 8 diferentes luces led y cada una tiene diferentes aplicaciones, esta tecnología ayuda a disminuir los signos de envejecimiento y revitalizar la piel, Jorge compartió que este tipo de terapia con luz led se inició con la NASA. A esto se suma una mascarilla que deberá elegirse de acuerdo a la piel y a los resultados que se busquen, por ejemplo, una mascarilla de hidratación puede funcionar.

Un tip es que estos productos se enlazan vía Bluetooth con la app FOREO for you y a través de ella se pueden modular, se puede elegir la rutina o el nivel de intensidad, para que se adapten a las necesidades de cada persona, porque todas las pieles son distintas, así se puede configurar de acuerdo a las necesidades en un proceso de personalización. Respecto a la mascarilla, llevará el conteo de los dos minutos o del tiempo que se haya elegido para dejar que la piel absorba los nutrientes.

Como tercer y último paso está el ejercicio facial. “Nosotros entre la cara y cuello tenemos 64 músculos, muchos no lo saben porque son músculos chiquitos […] Qué pasa cuando dices: ¿quiero reafirmar mi cara, quiero prevenir los signos de la edad o incluso ya tengo algunos y quiero que se empiecen a ir?, hay varias cosas que puedes hacer”, apuntó Jorge y para esto él sugiere BEAR, un dispositivo con tecnología de microcorrientes con Anti-Shock System que tensa los músculos que se combina con el masaje T-Sonic para tonificar de forma segura los músculos en 2 minutos.

Cada rostro es diferente y las necesidades también lo son, así que es importante tomar los consejos que se adaptan a la piel de cada uno.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.