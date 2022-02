Protestas contra vacunas y medidas por COVID se extienden a varias ciudades de Canadá

OTTAWA, Canadá, 6 de febrero (AP).— Manifestantes en contra de los mandatos de vacuna y las restricciones por la COVID-19 protestaron el sábado en diversas ciudades de Canadá, en solidaridad con las movilizaciones de una semana en la capital nacional.

Las autoridades de Ottawa y muchas capitales provinciales trabajaban para garantizar que las protestas contra las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia se mantuvieran pacíficas.

Para el medio día del sábado en Ottawa, miles de inconformes se congregaron cerca de fogatas, en el jardín cubierto de nieve frente a la Colina del Parlamento.

Los participantes prepararon “hot dogs” y repartieron bocadillos horneados bajo lonas, mientras dos hombres a caballo recorrían la ciudad, uno de ellos portando una bandera en apoyo al exmandatario estadounidense Donald Trump.

La “caravana de camiones de la libertad” ha atraído el apoyo de Trump y otros republicanos.

En Toronto, cientos de manifestantes se reunieron en el lado sur de la sede del poder legislativo en Ontario, donde coreaban liberté entre la música de reggae que salía de altavoces y portaban carteles con la palabra “libertad”.

Cerca del lugar, unos 200 trabajadores de salud y simpatizantes marcharon de la Universidad de Toronto hasta la fila de un hospital al sur del Parlamento. Mostraron pancartas que decían “mascarillas N95 para todos”.

La policía de Toronto cerró calles por el centro de la ciudad para impedir que los manifestantes en camiones o autos se acercaran a la sede de la legislatura provincial, próxima a cinco hospitales importantes.

Los manifestantes también se congregaron en la ciudad de Quebec, Fredericton y Winnipeg; también estaban programadas movilizaciones en Regina, Edmonton, Vancouver, Victoria y en el paso fronterizo con Estados Unidos en Coutts, provincia de Alberta.

The truckers are clearly prepared to stay in #Ottawa for a long time. They’ve got truckloads of food, wood, propane tanks, fuel, shovels and plenty of storage tents. #ConvoyForFreedom2022 pic.twitter.com/GKemolsxip

— Élie Cantin-Nantel (@elie_mcn) February 4, 2022