Harry Styles dona sus ganancias de Apple a ONG dedicada a ayudar a los refugiados

Por Diego Valencia

Ciudad de México, 6 de junio (La Opinión).- Harry Styles aparece en el último comercial de los Airpods con audio espacial de Apple, en él suena una de las canciones de su último álbum “Harry’s House”, “Music For A Sushi Restaurant”, la cual abre el disco.

Sin embargo, su participación en este anuncio fue por una buena causa, pues ha donado su cuota a una organización benéfica de ayuda a los refugiados, el Comité Internacional de Rescate (IRC). El grupo actualmente apoya a los más de seis millones de refugiados desplazados de Ucrania dese que Rusia invadió el país en febrero de este año.

“Gracias a @HarryStyles y @Apple por su generosa donación al IRC”, tuiteó la organización benéfica, confirmando la donación de la estrella. “Trabajando en más de 40 países, su apoyo nos ayudará a llegar a más refugiados y personas necesitadas en los lugares más difíciles del mundo. ¡Honrado de contar con su apoyo!”, escribió la red social en Twitter, aunque no revelaron la cifra.

Hace poco, Styles hizo historia en listas de popularidad alrededor del mundo tanto por el último disco y por su canción “As It Was”. Tanto uno como el otro han llegado al número uno simultáneamente en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Italia, Irlanda y muchos más.

From all of us at the IRC: Thank you to @Harry_Styles and @Apple for your generous donation to the IRC.

Working in more than 40 countries, your support will help us reach even more refugees and people in need in the world’s toughest places. Honored to have your support!

— IRC – International Rescue Committee (@RESCUEorg) June 2, 2022