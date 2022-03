Harry Styles revela la fecha de estreno del primer sencillo de su próximo disco

“Harry’s House”, el tercer álbum en solitario del ex One direction llegará en mayo; sin embargo, Harry Styles adelantó en redes sociales la fecha de lanzamiento del primer sencillo que compone el disco.

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 29 de marzo (ASMéxico).- El tercer trabajo discográfico de Harry Styles llegará muy pronto, lo que ha provocado gran emoción entre sus seguidores, sin embargo, no ha sido esta la única razón por la que revolucionó a los fans, sino porque su primer sencillo “As It Was” saldrá el 1 de abril, es decir antes de la salida de todo el proyecto.

Recientemente se reveló que saldría “Harry’s House”, nuevo material de estudio a las plataformas de streming y descarga digital el próximo 20 de mayo, no obstante, la melodía “As It Was” aterrizará un poco antes para dar una pequeña probadita de lo trae en su entrega completa.

El intérprete de “Sign of the Times” compartió a través de sus redes sociales algunas fotos promocionales del tema. Junto a las fotos, el cantante escribió “As It Was”, lo que sin duda encendió las redes sociales y no solo porque confirma la llegada del sencillo, sino porque se le puede observar portando una camisa sin mangas.

Su publicación en Twitter consta de tres imágenes, en una vemos a Harry Styles de espalda, en otra estirando los brazos y en una tercera colocando los brazos atrás de su nuca. Su atuendo es brillante y de color rojo. El artista se encuentra observando un pasillo oscuro.

HARRY’S HOUSE

El disco, que incluye 13 canciones, es el tercero del exintegrante de One Direction, después de “Fine Line”, que salió en el 2020 y su álbum debut homónimo. Se espera que esta tercera entrega sea un gran éxito, sobre todo por las promociones que ha hecho el artista en sus redes sociales.

[YOUTUBE P3cffdsEXXw]

¿QUIÉN ES HARRY STYLES?

Harry Styles es un compositor británico que se hizo popular gracias a su participación en el grupo OneDirection. En el 2017 decidió comenzar una carrera en solitario lanzando su primer álbum. Pero eso no es todo, pues también incursionó en ese mismo año en la película “Dunkerque”.

Su segundo álbum “Fine Line” salió en 2019, el cual debutó en el tercer puesto en Reino Unido y en el primero de Estados Unidos. Se ha hecho famoso rápidamente, ya que le gusta tener varios estilos de música, por ejemplo, rock y pop.

