El PRIAN no quiere “aceptar la nueva realidad”; es un problema, critica el Presidente

El Presidente había coincidido ayer con el llamado de Xóchitl Gálvez Ruiz a realizar el conteo “voto por voto” en el 80 por ciento de las casillas.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló este jueves de la impugnación que alista la oposición contra los resultados electorales de los comicios del pasado domingo 2 de junio, por lo que criticó que no quiera “aceptar la nueva realidad” mexicana.

Desde Palacio Nacional, el mandatario lamentó que la oposición no ha logrado entender los cambios, y consideró que ese es uno de los problemas que tiene, ya que no pueden aceptar la “nueva realidad”.

“Ayer estaba yo viendo una impugnación y es interesante decirlo porque todavía no quieren aceptar la nueva realidad. Ese es un problema que tienen”, dijo.

“¿Cuántas veces he dicho aquí? ¿Cuántas veces he repetido la frase bíblica de que no se pueden poner vinos nuevos o vino nuevo en botellas viejas? ¿Por qué no entender los reacomodos, los cambios? ¿Por qué no analizar un poco qué fue la revolución de las conciencias que se inició desde hace años con la participación de millones de mexicanos, mujeres, hombres, porque es un movimiento de mucha gente?”, cuestionó.

Asimismo, López Obrador dijo que cree que la decisión de impugnar no es por enojo, sino por llamar la atención, como el comentario del comunicador Pedro Ferriz que supuestamente se había manipulado con inteligencia artificial el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“Estaba yo viendo a Pedro Ferriz que dice que van a impugnar porque con inteligencia artificial se manipuló el PREP. Fíjense hasta dónde. Yo creo que lo hacen ya ni siquiera por enojo, sino por llamar la atención. Ni debería yo de estarlo diciendo aquí para no caer en ese juego, pero sí sirve para ir precisamente consolidando la toma de conciencia”, agregó.

EL PRIAN IMPUGNARÁ RESULTADOS

La oposición ha insistido en la serie de medidas legales y electorales que buscan aplicar para impugnar las elecciones presidenciales, donde Claudia Sheinbaum Pardo, candidata del oficialismo, resultó ganadora. Personajes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el empresario Claudio X. González Guajardo, acusan una supuesta elección de Estado e intromisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video subido a sus redes sociales, la excandidata presidencial de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó a sus seguidores con seguir el recuento de los votos y enviar fotos de las sábanas de sus respectivas casillas, pues alega que existen discordancias entre ellas y los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

También señaló que solicitarán la revisión del 80 por ciento de las casillas electorales, esto a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer que hará el recuento de votos en más de 102 mil casillas, lo que representa del 60 por ciento del total instalado en las elecciones federales, esto como parte de un procedimiento establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, precisó que la verificación contempla los resultados presidenciales, de gubernaturas, diputaciones federales y locales, y presidencias municipales.

En un segundo punto, la excandidata presidencial también informó la instrucción al equipo jurídico de la campaña para que efectúen las medidas legales correspondientes ante la “clarísima intervención” del Presidente López Obrador en el proceso electoral; así como el “evidente” uso de recursos públicos en las campañas de Morena, el alto nivel de violencia y la supuesta intervención del crimen organizado.

Finalmente, la panista señaló que las acciones anunciadas tienen el objetivo de clarificar el voto de los mexicanos y “evidenciar todo lo que ocurrió” en las elecciones.

Aviso importante: iniciamos la defensa de tu voto. pic.twitter.com/LKlqhCoXjI — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 5, 2024

INE DESCARTA FRAUDE

Luego de que el INE diera a conocer que hará el recuento de 102 mil casillas, equivalente al 60 por ciento del total instalado en las elecciones federales, el Consejero Martín Fraz, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del órgano electoral, desmintió que este haya incurrido en un fraude electoral, calificando dichas acusaciones de estrategias políticas sin sustento.

“Inconsistencias puede haber en el acta misma, pero fraude no. La narrativa del fraude, la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad”, indicó.

El Consejero llamó a los actores políticos del país a tener mayor responsabilidad ante los resultados de la elección. “Sí creo que es importante actuar con mesura. Mañana, en los cómputos distritales, todas esas pequeñas inconsistencias o grandes, en el sentido de que pueden ser varias, se van a resolver, porque todos los partidos van a tener las actas”, indició Faz.