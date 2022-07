Ignacio López Tarso regresa a los escenarios luego de superar una neumonía bacteriana

A sus 97 años, el primer actor se recuperó de una neumonía y dice estar listo para volver a los escenarios y seguir con su carrera profesional aunque no cobra un salario desde hace tres años.

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 6 de julio (ASMéxico).- El primer actor Ignacio López Tarso informó que regresó a los escenarios tras superar la neumonía bacteriana, que lo tenía inconforme, y dijo sentirse “muy bien de salud”, sin embargo, aseguró que no cobra un salario como actor desde hace tres años, aunque tampoco se está “muriendo de hambre”.

IGNACIO LÓPEZ TARSO: TOTALMENTE CURADO DE LA NEUMONÍA

En entrevista para el programa Sale el Sol, el actor dijo que afortunadamente se encuentra en perfecto estado de salud. Destacó que después estar cuatro días en el sanatorio salió absolutamente curado, a sus 97 años de edad. Asimismo, dijo que tiene gran cantidad de proyectos a la vista.

“Estoy muy bien afortunadamente, fueron pocos días [hospitalizado]. Fueron cuatro días en el sanatorio, salí de ahí ya absolutamente curado. Sí estoy sano, así pienso llegar dentro de tres años que cumpliré cien años”, dijo el famoso intérprete de Macario y Francisco Gabilondo Soler en Cri -Cri.

Mencionó que regresará muy pronto con una obra que habla sobre Agustín de Iturbide. Los personajes principales serían Fray Servando Teresa de Mier, y el tercer personaje, que la “Güera” Rodríguez. Y es que dijo, la pasión por hacer teatro no se acaba a pesar de su edad, pues es su alma máter.

“Estamos preparando una obra con tres personajes fundamentales (…) que son Don Agustín de Iturbide, el otro personaje sería Fray Servando Teresa de Mier, y el tercer personaje, que es el que le da un toque de picardía al asunto es la ‘Güera’ Rodríguez”, dijo en entrevista, con mucho carisma.

IGNACIO LÓPEZ TARSO NO COBRA DESDE HACE TRES AÑOS

No obstante, el actor no dudó en señalar que, aunque si bien ama el teatro, necesita un trabajo estable, que lo ayude económicamente. Esto debido a que le hace falta dinero, pues hace tres años que no cobra un salario de su trabajo como actor. Asimismo, destacó que sigue teniendo fuerza para seguir en los escenarios.

“A mí me hace falta el dinero. Hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor. No me estoy muriendo de hambre. Tengo. Sí tengo el apoyo, por toda la vida cobro una cantidad mensual. [Pero] no es suficiente esa cantidad para vivir y no es suficiente tampoco en el trabajo. Me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”, dijo.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.