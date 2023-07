10 protagonistas de una elección robada: qué papel jugaron en 1988 y dónde están hoy

En 1988 se produjo la llamada “caída del sistema” electoral cuando salieron a votar miles de mexicanos en los comicios federales. Los primeros resultados de ese entonces daban cuenta que iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas. Al final se impuso Carlos Salinas en una elección que a 35 años de distancia sigue siendo señalada de fraudulenta.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Hace 35 años salieron a votar miles de mexicanos, cuando los comicios eran organizados por la Comisión Federal Electoral (CFE), un órgano político dependiente de la Secretaría de Gobernación. Los primeros resultados de ese entonces daban cuenta de algo inédito: el PRI iba perdiendo la votación. Fue entonces que el Presidente Miguel de la Madrid le pidió al Secretario de Gobernación Manuel Bartlett no dar información esa noche ya que si se oficializaba en ese momento que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano iba ganando a Carlos Salinas de Gortari, al final nadie aceptaría un resultado distinto.

A la vuelta de los años, la famosa “caída del sistema” de 1988 —como se le conoce a este episodio— aún está presente en la vida política de México y genera resquemores. Se llama así porque luego de la orden del Presidente, el conteo se cayó y Salinas de Gortari se convirtió en Presidente en medio de reclamos de los candidatos opositores Cárdenas Solórzano, del Frente Democrático Nacional (FDN), el cual habían construido un año antes políticos que habían dejado el PRI como el propio ingeniero y el expresidente de ese partido Porfirio Muñoz Ledo, y Manuel Clouthier del Rincón, abanderado del Partido Acción Nacional (PAN).

Lo cierto es que nunca se podrá saber si esas elecciones las ganó Carlos Salinas de Gortari o Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a causa de que el panista Diego Fernández de Cevallos, también conocido como el “Jefe Diego”, en su calidad de comisionado del PAN, ordenó quemar las boletas de esos comicios, en los cuales la izquierda siempre ha alegado que hubo un fraude. Incluso Bartlett acusó que en esta quema de boletas participó Felipe Calderón. Sobre ese mismo episodio, Vicente Fox ha señalado que él optó por abrir los paquetes.

“La caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari… ¡Claro! ¡Así fue, un amasiato entre Salinas de Gortari y el PAN!”, señaló en octubre de 2021 Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante una comparecencia en la Cámara de Diputados.

Ese mismo año, en Tabasco y en noviembre, un joven candidato del FDN, Andrés Manuel López Obrador, denunciaría también la consumación de un fraude en su búsqueda por la gubernatura.

Es decir, más de tres décadas después algunos de los protagonistas de este “fraude” denunciado desde la izquierda permanecen en activo en las actividades y otros más han fallecido, pero sus hijos continúan presentes en la arena pública del país.

Miguel de la Madrid

Aquella noche del 6 de julio de 1988 el Presidente Miguel de la Madrid dio la orden de no divulgar las cifras que en ese momento daban la ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas. “Me habló y me preguntó cómo iba la elección, y que yo le respondí que Cárdenas iba avanzando en algunos estados y en el Distrito Federal arrasando, y que entonces me pidió no dar ninguna información, porque si decía que iba ganando el ingeniero, con base en datos parciales, ya después nadie creería que no fue así”, comentó en 2008, en una entrevista con La Jornada, Manuel Bartlett.

Años antes, el propio Presidente De la Madrid reconocería que se declaró el triunfo sin base en ninguna cifras. “El fallo fue que se declaró el triunfo electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin ninguna base en cifras”, declaró en una entrevista de julio de 2004 en Madrid con El País.

“El problema fue que la Secretaría de Gobernación había anunciado que habría datos para medianoche. Pero resultó que fallaron los cálculos y para esa hora no habían llegado datos suficientes para dar una información fiable. Entonces, hubo gente que habló de que había caído el sistema; las computadoras no funcionaron. Pero desde luego que Salinas ganó por una mayoría muy escasa. Obtuvo el 50.25 por ciento de los votos. Cárdenas logró el 33 por ciento. No hubo fraude”, relató en esa ocasión.

El Presidente De la Madrid falleció en abril de 2012. Actualmente su hijo, Enrique de la Madrid, contiende por la candidatura presidencial del bloque opositor, pese a su escasa experencia política.

Manuel Bartlett

En el colectivo imaginario de los mexicanos, la noche del 6 de julio de 1988 Manuel Bartlett, Secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, anunció que se había caído el sistema. Él siempre ha dicho que no pronunció esa frase.

“Yo jamás pronuncié esa frase ni dije que no habría más información. En realidad, fue el entonces representante del PAN, Diego Fernández de Cevallos, quien expresó durante la sesión de la comisión –después de la visita de los candidatos– que el sistema ‘se calló’, es decir, que se había callado, silenciado, porque no estaban fluyendo más datos”, se defendió en julio de 2008 Manuel Bartlett en una entrevista con La Jornada.

Lo cierto es que una vez en el Gobierno de Salinas él se desempeñó como Secretario de Educación de Carlos Salinas de Gortari y renunció al PRI hasta 2006.

Ahora, como director de la CFE ha señalado que este episodio, en realidad, fue fraguado entre Carlos Salinas y el PAN y se materializó con la quema de boletas de la que ha responsabilizado al expresidente, a Diego Fernández de Cevallos e incluso a Felipe Calderón.

“¿Quién quemó los paquetes electorales? Los quemó Fernández de Cevallos del PAN [Partido Acción Nacional], Salinas de Gortari del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y Calderón, Diputado panista entonces. Ellos quemaron los paquetes electorales. Si hubo fraude, ellos son los defraudadores. Lo que han querido hacer es tener un chivo expiatorio: ‘Es Manuel Bartlett’. Dime, ¿qué tiene que ver ahorita eso con la CFE 30 años después? Nada más que la descalificación, porque ellos están detrás de esa maniobra. Me quieren hacer responsable de la caída del sistema, cuando ellos son lo que hicieron el fraude y quemaron en conjunto como delincuentes”, expresó a SinEmbargo Manuel Bartlett, el 31 julio de 2018.

Carlos Salinas

“Estoy convencido del triunfo de mi partido. El mundo tendrá que reconocer este ejemplo que dieron los mexicanos en esta jornada democrática, al acudir a las urnas y conservar la paz y la tranquilidad”, fueron las palabras que pronunció el 7 de julio de 1988 el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, quien fue declarado ganador de ese proceso electoral.

Cuestionado por el periodista Jorge Ramos en el año 2000 sobre ese episodio, Carlos Salinas señaló: “Es la primera elección que está totalmente documentada en los archivos de la Nación en México. ¿Sabes lo que las actas señalan? ¿Que hubieron irregularidades? Por su puesto, se señalaron. ¿Pero sabes lo que las actas señalan? En las actas que están firmadas por los representantes de los candidatos de oposición las sumas de los votos muestran que ganó el candidato del PRI”.

Lo cierto es que a la distancia esa elección sigue siendo señalada de fraudulenta.

En tanto, Carlos Salinas de Gortari se encuentra fuera del país. Reside en España en donde obtuvo la nacionalidad española a principios de 2021 a través de un procedimiento habilitado para sefardíes y los descendientes de judíos que fueron expulsados de la Península Ibérica en 1492, informó El País.

Desde el 2020, medios aseguraban que el expresidente mexicano estaría buscando tramitar su ciudadanía española como una maniobra para evitar alguna acción en su contra tras la detención de Emilio Lozoya. Sin embargo, El País cuestionó a Salinas de Gortari sobre su motivación para solicitar la nacionalidad española, a lo que él defendió que, según la Constitución, todos los mexicanos tienen derecho “por consanguinidad, residencia, matrimonio u otras condiciones a tramitar otra nacionalidad sin menoscabo de la mexicana”.

Cuauhtémoc Cárdenas

Ante la jornada electoral de 1988, Cárdenas encabezó junto a los otros candidatos las movilizaciones que denunciaron fraude. Meses después, el 5 mayo de 1989, abarrotaría el Zócalo para la convención nacional constitutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza política que lo respaldaría en las elecciones presidenciales de 1994 y 2000. “No reconoceremos autoridades que surjan del fraude electoral”, dijo en ese entonces.

Actualmente el ingeniero Cárdenas se encuentra alejado de la vida partidista. No obstante, a principio de este se le vinculó a una plataforma en la que participan políticos de oposición llamada Mexicoelectivo, de la cual se deslindó. En ese entonces, informó que “a partir de consideraciones de carácter político”, ya no seguiría participando en el proyecto.

Manuel Clouthier

Manuel Clouthier del Rincón fue en ese proceso el candidato presidencial del PAN. Luego de la jornada electoral de hace 35 años, él acompañó igual que lo hizo Rosario Ibarra de Piedra, los reclamos de fraude del ingeniero Cárdenas.

Clouthier demandó anular las votaciones por las irregularidades cometidas e incluso realizó un ayuno, del 15 al 22 de diciembre de 1988, en la columna de la Independencia de la Ciudad de México. En octubre de 1989, Manuel Clouthier Clouthier murió en un accidente automovilístico, de acuerdo con la versión oficial, aunque las circunstancias alrededor del accidente fueron poco claras.

Una de sus hijas, Tatiana Clouthier Carillo, se desempeñó en 2018 como la coordinadora de campaña de López Obrador. Su otro hijo, Manuel Clouthier, ha sido crítico del actual Presidente.

Diego Fernández de Cevallos

“Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se calló la computadora, afortunadamente no del verbo caerse sino del verbo callarse. Sí se está afectando gravemente la información”, comentó como Comisionado del PAN de la CFE el panista Diego Fernández de Cevallos sobre aquella jornada electoral.

Tiempo después, Fernández de Cevallos defendería la quema de boletas electorales en la tribuna del Congreso. “Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan, la bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que esas cientos de toneladas de papel se procesen, se representa y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México”.

Actualmente el “Jefe Diego”, como se le conoce, no ocupa un cargo partidista o público, aunque recientemente ha manifestado su respaldo a la aspirante presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez.

​Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo fue junto a Cárdenas y otros priistas uno de los integrantes de la Corriente Democrática que derivaría en el Frente Democrático Nacional y posteriormente en el PRD. Fue él, como Diputado, quien reclamó al Presidente Miguel de la Madrid en su último informe de Gobierno por el fraude.

En el actual Gobierno, Muñoz Ledo inició como Diputado federal, quiso dirigir Morena, situación que lo confrontó con el partido. Actualmente ha sido uno de los críticos del Presidente López Obrador.

Vicente Fox

“Treinta y dos legisladores, todos muy envalentonados, nos organizamos y empezamos a caminar. Cuando llegamos a esos lúgubres sótanos nos recibieron por lo menos cien miembros del Ejército, que se encontraban ahí no para defender a la nación, sino al sistema y al Presidente de la República. ‘Un paso más y se mueren, cabrones’, nos advirtieron y cortaron cartucho. Aunque nos íbamos zurrando del susto le echamos valor civil y dimos unos cuantos pasos más, pero terminamos por dar marcha atrás; todavía no era momento de entregar la vida por la patria”, así narra Vicente Fox su intervención, dice él, para abrir los paquetes electorales del 88.

El relato corresponde a su libro A Los Pinos: rencuentro autobiográfico y político, en donde el expresidente califica su participación en el último colegio electoral organizado por Gobernación como “los treinta días más divertidos de mi vida”. En el texto recuerda que cuando llegó el tiempo de validar la elección no se pudo evitar “el gigantesco fraude electoral instrumentado por el Salinillas (y) para evitar que fuera nombrado nuevo emperador”.

Actualmente Vicente Fox es uno de los principales impulsores del bloque opositor. En declaraciones a la prensa ha manifestado su respaldo a Xóchitl Gálvez, quien integró su Gobierno.

Felipe Calderón

Felipe Calderón ha sido acusado por Bartlett como uno de los que participó en la quema de las boletas de esa elección. Actualmente el expresidente se mantiene como uno de los principales críticos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso ha buscado formar, sin éxito, su propio partido.

Andrés Manuel López Obrador

El actual Presidente López Obrador se unió en 1988 a la Corriente Democrática del PRI que se opuso al dedazo de Carlos Salinas de Gortari. Esta corriente derivó en el Frente Democrático Nacional postuló a Cárdenas como candidato presidencial y a López Obrador como candidato a la gubernatura de Tabasco, quien renunció a su militancia priista. Después del proceso electoral en Tabasco, el Frente denunció la expulsión de sus representantes de las casillas, la adulteración de muchas actas electorales y el relleno de urnas y exigió la anulación de los comicios, mientras que López Obrador realizó una movilización señalando el fraude.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.