Alessandra Rojo de la Vega impugna anulación del proceso electoral en la Cuauhtémoc

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección en la Alcaldía alegando que hubo violencia política en razón de género por parte de De la Vega en contra de Caty Monreal, candidata de Morena.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Alessandra Rojo de la Vega, excandidata a la titularidad de la Alcaldía Cuauhtémoc por parte de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), impugnó el jueves la decisión tomada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) de anular la elección en dicha demarcación.

Acompañada de nueve concejales, De la Vega asistió durante la noche, poco antes de concluirse el plazo legal para impugnar, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para presentar un total de tres impugnaciones; dos de las cuales fueron a su nombre y otra por parte del PAN.

“Son tres acuses que tenemos de las impugnaciones. Se tienen que presentar aquí [en el Tribunal Electoral local] y de aquí lo mandan a la Sala Regional, así lo dicta la norma”, señaló la política al ser abordada por los medios de comunicación a las afueras del Tribunal.

Del mismo modo, indicó que el proceso de litigio puede extenderse por todo lo que resta de septiembre, además de que incluso puede llegar hasta la Sala Superior del TEPJF, pero se dijo confiada en que no alcanzará tal instancia. “Resistimos y venceremos como todas las batallas anteriores”, apuntó en una publicación que compartió en redes sociales.

Siendo las 10 pm quedaron presentadas las impugnaciones en contra de las ilegalidades del compadre criminal Armando Ambriz y Osiris. Resistimos y venceremos como todas las batallas anteriores. Nos asiste la ley, la razón y la democracia. pic.twitter.com/DpAwMQ660H — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) September 6, 2024

“Tenemos hasta el 30 de septiembre para seguirnos defendiendo legalmente porque el 1 de octubre vamos a estar tomando protesta. El tiempo es indefinido; puede respondernos en una semana, dos semanas o hasta tres semanas”, comentó al respecto.

Por otra parte, Alessandra Rojo de la Vega afirmó que no incurrió en violencia política en razón de género contra la candidata de Morena, Caty Monreal, lo cual terminó por ser el argumento que tomó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para anular el resultado de la elección por la Alcaldía Cuauhtémoc, donde la representante del PRI, PAN y PRD había salido ganadora.

Sobre el tema, De la Vega sostuvo que llamar a alguien por su apellido y exponer sus actos de corrupción no es violencia política en razón de género, y que acusar lo contrario es más bien “un intento de robarse la elección a la mala”.

Asimismo, comentó sentirse sorprendida de que incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador y otros simpatizantes de Morena “hayan expresado que esto [la anulación] es un abuso”.

Este señor, que me tiene bloqueada, representa todo lo que está mal en la política mexicana. El encabeza ese sistema podrido que deberíamos desterrar para que deje de hacer tanto daño. Corrupto, traidor, doblecara y zalamero. pic.twitter.com/nPIiYzRLnf — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) September 5, 2024

Lo anterior fue en referencia a algo mencionado por el mandatario mexicano durante una de sus conferencias matutinas, donde pidió actuar con cuidado en el proceso de nulidad de la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc, además de que se debe tratar con cautela el tema de la violencia política en razón de género.

“Yo fui acusado de eso y nunca le he faltado al respeto a una mujer, y me acusó la candidata Xóchitl [Gálvez] y no procedió”, aseguró el Presidente al ser cuestionado sobre el tema.

En el documento de la impugnación presentado por De la Vega, se argumentó que “las personas que tienen injerencia en actividades de interés general como lo es la política mexicana, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica, pues su reputación, honra e incluso su vida personal se ven puestos ante el escrutinio social, además es permitido entre los candidatos usar palabras que califiquen cual es la ideología con la que están acordes”, sin que ello implique ejercer violencia.

¿ELECCIÓN CON MANO NEGRA?

Con constancia de mayoría en mano y luego de que se instaló la Comisión de transición, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la que la prianista Alessandra Rojo de la Vega ganó a Caty Monreal, hija del Diputado Ricardo Monreal Ávila, señalado de haber intervenido en la impugnación a través de su cercanía con el Magistrado presidente Armando Ambriz Hernández.

Fue el sábado 31 de agosto cuando el TECDMX declaró la nulidad de las elecciones en la Alcaldía bajo el argumento de que existió violencia política de género en contra de Monreal. No obstante, Rojo de la Vega podrá impugnar esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a actuar con cuidado en el proceso de nulidad. Aunque se dijo respetuoso de las decisiones del Tribunal capitalino, el mandatario federal hizo un llamado a que los señalamientos por temas de violencia de género sean analizados con cuidado y a fondo. “Soy respetuoso de lo que ellos deciden”, expresó el lunes 2 de julio.

“Pienso que hay otras instancias, que esto no está concluido, y debe de tenerse cuidado, porque las acusaciones de fondo por fraude electoral, compra del voto, con la falsificación de actas, con el relleno de urnas, todo lo que hacían y padecimos; pero ya cuando es motivo de cancelación, o puede ser motivo de cancelación o de desconocimiento de un triunfo, el que haya insultos, sean reales o inventados, pues ya es otra cosa”, dijo en su habitual conferencia matutina.