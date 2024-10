ENTREVISTA ¬ México es país de padres abandónicos, la justicia lo permite: Diana Luz

La activista Diana Luz Vázquez, activista que impulsó la Ley Sabina, habló con SinEmbargo sobre su libro Salvavidas para madres autónomas, una obra que responde a las dudas que pueden tener las mujeres que maternan en solitario.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– “México es un país de padres abandónicos”, porque así lo permiten “el sistema de justicia, de impunidad, de corrupción, de hombres que desde el poder tienen estas prácticas, ahí tenemos diputados, senadores, jueces, siendo deudores alimentarios”, planteó Diana Luz Vázquez, activista que impulsó la Ley Sabina y el tendedero de deudores alimenticios.

Diana Luz Vázquez es autora de Salvavidas para madres autónomas (Grijalbo), una obra que responde a las dudas que pueden tener las mujeres que maternan en solitario ante el abandono de hombres que huyen de su responsabilidad.

“Es muy doloroso y muy solitario para cualquier mamá ejercer una maternidad en solitario o acompañada, porque los hombres culturalmente, históricamente, no cuidan, no comparten las labores de crianza y de cuidados”, expresó en entrevista. “Esta percepción en una generación millennial ha ido cambiando pero es lento el proceso en el que hombres están cambiando pañales, compartiendo tiempo, aportando lo que les corresponde, son una mínima cantidad”.

Diana Luz Vázquez expuso cómo ella viene de una familia donde su mamá, su abuela y sus tías han sido las proveedoras de casa, algo que ella no conoce. “Mi caso es el de un hombre que decide no reconocer a su hija, a Sabina, porque puede hacerlo, por voluntad propia, de manera consciente y todavía, con alevosía y ventaja, me dice que le haga como yo pueda, pero como este hombre hay millones de hombres en este país, que abandonan a mujeres embarazadas, que abandonan a sus hijas después de un divorcio”.

La activista expuso que en este país las mujeres maternan en un entorno hostil, mientras los hombres no tienen que cargar con los hijos y aun así procrearon con mujeres distintas sin ni siquiera saber cuántos hijos tiene. “Van dejando hijos abandonados o regados por eso en el libro digo que no hay un censo real de cuántas infancias hay en abandono en este país”.

En el libro, indicó, se cuentan casos y experiencias que ha tenido a raíz de su activismo, pero, además, da sugerencias y tips desde lo jurídico. “Este libro pretende ser una guía, un manual para mamás no abogadas, es decir, de repente llegan a atosigarte los abogados con palabras, términos, que tú desconoces, el que la demanda, que la contrademanda, que la contraparte”.

“Entonces, aquí decimos, dónde, cuándo, en qué momento, qué elementos contiene, cómo contratar un abogado, viene a un diccionario jurídico para mamás no abogadas, pero además viene una parte bien interesante desde la psicología, que hace la psicóloga especialista en infancias, Margaret Ruiz, donde Margaret responde a preguntas como qué hacer el Día del Padre, qué le digo a mi hija cuando me pregunte por él, cuándo le presento, en qué momento, a una nueva pareja, qué límites poner con esta nueva pareja, abordamos también el abuso sexual por parte de padrastros”.

En ese sentido, anotó que se trata de un libro inédito, único en su tipo, “todos los libros de la maternidad son del ABC de la crianza, cómolactar, cómo criar de manera amorosa, es decir, hay N cantidad de libros de maternidad, pero ninguno había tocado el tema de las mamás autónomas desde una resignificación”.

