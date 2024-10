The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el balance entre lo clásico y lo nuevo

La verdadera heroína de esta historia es la princesa Zelda, en una aventura llena de nuevas y viejas mecánicas.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- The Legend of Zelda es una franquicia que representa diferentes cosas que van desde una historia que ha estado presenta por casi dos décadas, hasta un gran debate por cuál es el mejor juego de la saga, pero sobre todo, representa esa magia que llega con cada entrega que a lo largo de más de 40 títulos sin importar si son historias principales, spin offs o remakes de juegos, cada historia tiene algo diferente que logra cautivar o volver a cautivar a los jugadores una y otra vez. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom no es diferente respecto a esta magia, no obstante, es diferente en su estructura y a lo que estamos acostumbrados, principalmente, es que Link no es el protagonista de esta entrega y aunque, por momentos tomamos el control del personaje, la verdadera heroína de esta historia es la princesa Zelda, en una aventura llena de nuevas y viejas mecánicas.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nos presenta la base de una historia que ya hemos visto en varas ocasiones, Ganon tratando de conquistar el reino de Hyrule, una princesa Zelda que ha sido capturada y un héroe, Link que acude al rescate de la princesa derrotando al villano de la historia, sin embargo, algo cambia y es que después de que Ganon es derrotado por Link, al principio del juego, éste deja un tridente que comienza a crear grietas por todo el reino de Hyrule absorbiendo a todas las personas a su paso, entre ellas Link. Poco tiempo después de este suceso conocemos a un hada de nombre “Tri” que nos otorga una especie de varita mágica que nos da la habilidad de recrear ciertos objetos o seres que encontraremos en nuestro camino y que conoceremos como “echoes”, como mesas, piedras, jarrones, camas, soldados, murciélagos, elementos de fuego, arañas y muchas pero muchas cosas más que encontraremos en el mundo de Hyrule, esta habilidad nos permite convocar objetos para poder progresar por ciertos lugares o bien para también defendernos y atacar enemigos, la cantidad de objetos que podemos crear es demasiado grande y cada objeto nos permitirá progresar o utilizarlo de manera diferente.

La creatividad es la clave del juego y es que, por más que podamos recrear objetos, también tenemos un límite de “energía” o veces que podemos recrearlo, dependiendo de qué sea, podremos recrear cajas, para flotar por el agua y atravesar un río, convocar unos seres de fuego que podremos utilizar para prender una antorcha y activar un dispositivo que abrirá una puerta, convocar una araña que gracias a su hilo nos permitirá escalar por ciertos puntos o convocar un soldado para que ataque enemigos mientras nosotros solo miramos o simplemente convocar un jarrón, tomarlo y atacar a nuestros enemigos, la manera de solucionar las diferentes situaciones que nos propone el juego nos hacen pensar en que objetos tenemos y que podemos usar cambiando mucho la dinámica general de la franquicia y aunque en algún momento del juego adquirimos una espada para transformarnos en nuestro querido héroe, esto sólo es por un periodo de tiempo, por lo que nuestra varita mágica será

nuestro mejor aliado a lo largo de todo el juego.

A nivel jugabilidad, es bastante sencillo y mucho recae en lo que ya conocemos de la franquicia, la exploración, los calabozos y los diferentes acertijos o pruebas que tendremos que resolver, combinado todo esto ahora con la ayuda de los echoes el juego tal vez propone un poco más de sigilo en lugar de acción, sin embargo, convocar objetos para atacar enemigos, también es bastante divertido y en especial un guardia o soldado, ya que es como traer un guardaespaldas personal, aunque todos tienen duración o cierto límite de recibir ataques, no va más allá de convocarlo nuevamente.

A nivel gráfico el juego luce espectacular y tiene el mismo tratamiento visual que recibió The Legend of Zelda: Link’s Awakening en su relanzamiento para el Nintendo Switch con la combinación entre entornos 2D con personajes 3D, que simplemente le dan un toque muy carismático a todo el juego, con entornos muy bien detallados, dándonos este nuevo vistazo al reino de Hyrule y sus alrededores.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, lo vuelve a hacer en una franquicia que se reinventa con cada entrega, logrando un balance perfecto entre nuevas y viejas mecánicas, además la manera de incluir naturalmente a la princesa Zelda como heroína de esta historia es maravillosa.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez