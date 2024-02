EU confirma que México superó el año pasado a China como su principal socio comercial

Por Paul Wiseman

Washington, 7 de febrero (AP).— Por primera vez en más de dos décadas, México superó el año pasado a China como la principal fuente de importaciones de Estados Unidos.

Cifras publicadas el miércoles por el Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que el valor de las mercancías importadas por Estados Unidos desde México creció un 5 por ciento de 2022 a 2023, a más de 475 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, el valor de las importaciones chinas cayó 20 por ciento a 427 mil millones.

La última vez que el valor de las mercancías mexicanas importadas por Estados Unidos excedió al de las chinas fue en 2002.

Las relaciones económicas entre Estados Unidos y China se han deteriorado gravemente en años recientes, mientras Beijing ha luchado agresivamente en el área comercial y ha hecho ominosos gestos militares en el Lejano Oriente.

