Barcelona empata 1-1 con el Fráncfort en cuartos de final de la Europa League

Por Karel Jamicek

Madrid, 7 de abril (AP).- Barcelona se fue sin ganar un encuentro de visita en la Europa League por primera vez, al empatar el jueves 1-1 ante un Eintracht Fráncfort que se quedó con 10 hombres, en el duelo de ida de los cuartos de final.

Ferran Torres rescató el empate en este partido del segundo torneo de clubes en importancia dentro de Europa, tras una serie de pases fluidos cerca de la portería a los 66 minutos.

El Barcelona quedó eliminado de la Liga de Campeones en su primera temporada sin Lionel Messi. Disputa por primera vez la Europa League y nunca ganó el torneo precursor de éste, la Copa de la UEFA, llegando cuatro veces a las semifinales, pero a ninguna final.

El Fráncfort ganó la Copa de la UEFA en 1980.

En reconstrucción con el nuevo técnico Xavi Hernández, el Barcelona se ha apoyado en grandes actuaciones para estar entre los mejores ocho, superando 4-2 al Napoli y 2-1 al Galatasaray de visita tras empatar en casa en el duelo de ida.

Gerard Piqué tuvo que ser sustituido a los 23 minutos por una lesión. El zaguero del Barça resbaló y no pudo continuar.

View this post on Instagram

En el primer tiempo, el club catalán difícilmente lució como el equipo afinado que ha repuntado para situarse segundo en La Liga española.

Anspar Knauff puso a los locales al frente a los tres minutos del complemento, luego que la zaga barcelonista no atinó a alejar un corner. El zaguero brasileño Tuta recibió su segunda cartulina amarilla a los 78 y fue expulsado.

En otros encuentros del día, el West Ham, que se quedó con 10 jugadores, empató 1-1 con el Lyon. Los Hammers alcanzaron los cuartos de final de un campeonato europeo por primera vez desde 1981 tras eliminar al seis veces campeón Sevilla.

Aaron Cresswell derribó al delantero Moussa Dembélé, quien corría por el área hacia el arco. El resultado fue una roja directa en el descuento de la primera mitad.

Pese al empate, Jarrod Bowen deleitó al público en el repleto Estadio Olímpico de Londres al dar a los locales la ventaja mediante un contragolpe en el inicio de la segunda mitad.

Tanguy Ndombélé, cedido a préstamo por el Tottenham, borró la ventaja y dio a los visitantes un resultado decente de cara al partido de vuelta.

View this post on Instagram

El portero del Atalanta Juan Musso detuvo un penal y el subsecuente remate al arco, pero el argentino no pudo evitar el autogol de Davide Zappacosta tras un tiro de esquina, con lo que el Leipzig rescató el empate 1-1.

Por su parte, el Braga superó 1-0 al Rangers.

En la Europa Conference League, la Roma, que figura entre los favoritos para llevarse este certamen de tercera categoría, no pudo vengarse y perdió 2-1 con el Bodø/Glimt. El club noruego aplastó 6-1 al italiano en la fase de grupos, en la peor goleada que ha sufrido Jose Mourinho como entrenador.

⏰ RESULTS! ⏰

✅ Abel Ruiz nets winner as Braga beat Rangers

👀 Three other quarter-finals in the balance

Bring on next week! 👊#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 7, 2022