FOTO: “A 17 años del desafuero seguimos diciendo: Sí, es un honor”, dice Sheinbaum

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió este jueves una fotografía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador a 17 años del desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal por la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

El desafuero de López Obrador fue ordenado por el expresidente Vicente Fox; pactado con el entonces presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y con el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo. El Secretario de Energía era Felipe Calderón.

En el video que SinEmbargo publica hoy, López Obrador se despide de sus colaboradores en su despacho de la Jefatura de Gobierno y sale para dirigirse a la Cámara de Diputados, donde pronunciará el discurso contra el desafuero:

“Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, acusó López Obrador.