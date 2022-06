Seis personas son asesinadas afuera de primaria en poblado de Salamanca, Guanajuato

Cuatro hombres y dos mujeres estaban llevando a cabo una junta comunitaria al exterior de una escuela cuando un grupo a bordo de una motociclista presuntamente abrió fuego contra ellos asesinándolos; hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo/Noroeste).- Seis personas fueron asesinadas por motociclistas armados afuera de una escuela en la comunidad de Barrón, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Reportes preliminares apuntan que alrededor de las 20:00 horas de este lunes, dos mujeres y cuatro hombres se encontraban reunidas en una junta vecinal a las afueras de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, cuando sujetos amrados a bordo de una motocicleta dispararon contra el grupo de personas y luego se dieron a la fuga.

Vecinos denunciaron la agresión al número de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional y del Ejército, arribaron al lugar de la masacre.

A la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja para atender a las seis víctimas, constataron que estos ya no contaban con signos vitales, por lo que personal del Servicio Médico Forense posteriormente levantó los cuerpos de los fallecidos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Sin embargo, según lo informaron diversos medios locales, entre ellas hay personas adultas mayores y estudiantes menores de edad. — Con información de Carlos Álvarez de NOROESTE