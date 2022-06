Embajador ruso abandona reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras acusaciones

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS).- El Embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, ha abandonado abruptamente la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrado en su sede de Nueva York en protesta por las acusaciones del presidente del Consejo Europeo sobre la violencia sexual perpetrada por las fuerzas militares rusas en Ucrania.

Michel se ha referido a los “informes sobre fuerzas rusos que utilizan la violencia sexual como arma de guerra”. “La violencia sexual es un crimen de guerra, un crimen contra la Humanidad, una táctica de tortura, terror y represión. Actos vergonzosos en una guerra vergonzosa”, ha apuntado el representante de la UE.

You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, dear Ambassador #Nebenzia @RussiaUN@UN #SecurityCouncil #UNSC pic.twitter.com/aeb1OF4y6T

— Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022