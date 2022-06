El Atlas Celular Humano mapea millones de células en 33 órganos y sistemas del cuerpo

Madrid, 7 de junio (Europa Press).- Investigadores del consorcio internacional Atlas Celular Humano (HCA, por sus siglas en inglés) han creado mapas altamente detallados de más de un millón de células individuales en 33 órganos y sistemas en todo el cuerpo humano y en todas las etapas de desarrollo, brindando así nuevos conocimientos biológicos sobre la salud y las enfermedades humanas, incluido el sistema inmunológico.

Hasta ahora, el HCA se ha centrado principalmente en obtener una comprensión celular profunda de órganos individuales, tejidos o pequeños subconjuntos de tejidos pero ahora cuatro importantes estudios colaborativos realizados por investigadores del Instituto Wellcome Sanger (Reino Unido); el Instituto Broad del MIT y Harvard, y el centro biológico Chan Zuckerberg (Estados Unidos), junto a sus colaboradores internacionales, han desarrollado métodos y creado el atlas de tejidos cruzados más completo hasta la fecha.

