Más de 12 mil tumores revelan patrones en ADN del cáncer desconocidos hasta ahora

Redacción Ciencia, 21 abr (EFE).- Las firmas mutacionales son como las huellas dactilares en la escena de un crimen, ayudan a localizar a “los culpables” del cáncer. Ahora, un análisis a gran escala del genoma completo de 12 mil 222 tumores de pacientes revela “un tesoro oculto” de pistas sobre las causas que subyacen a estas enfermedades.

El equipo científico liderado por Serena Nik-Zainal detectó, entre estas pistas, patrones en el ADN del cáncer o firmas mutacionales que hasta ahora no eran conocidas -un total de 58-. Los resultados se publican en la revista Science y podrían servir para mejorar el diagnóstico y los tratamientos personalizados del cáncer.

“Este análisis nos ayuda a profundizar en nuestro conocimiento respecto a la carcinogénesis, o cómo se origina el cáncer”, resume a Efe Andrea Martínez-Martínez, autora también del estudio.

No hay dos tumores iguales, por eso los pacientes no reaccionan por igual a los tratamientos. El genoma del cáncer -su material genético- suele ser una amalgama distorsionada de miles de mutaciones, pero los modernos métodos de secuenciación del genoma completo permiten poner orden y realizar análisis exhaustivos de las alteraciones acumuladas.

