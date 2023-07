China insiste en que depende de EU crear condiciones para la lucha contra fentanilo

BEIJING, 7 de julio (AP).— China insistió el viernes que depende de Estados Unidos “crear las condiciones necesarias” para que haya una cooperación contra las drogas, luego que Washington se quejó de que Beijing ha ignorado sus pedidos para que tome medidas contra las sustancias químicas precursoras del fentanilo, un analgésico altamente adictivo.

China “participa activamente en la cooperación internacional contra la droga y se opone firmemente a las difamaciones y sanciones unilaterales contra otros países con el pretexto de la lucha contra las drogas”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, en una sesión informativa diaria.

“Instamos a Estados Unidos a corregir los errores con acciones concretas y a crear las condiciones necesarias para la cooperación antinarcóticos entre ambos países”, añadió Wang.

【Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on July 7, 2023】

