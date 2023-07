Se filtra VIDEO de Britney Spears siendo agredida por un guardia de Victor Wembanyama

Un video obtenido por TMZ muestra la agresión a Britney Spears por parte de la seguridad del jugador de la NBA, Victor Wembanyama.

Por Corina González

Ciudad de México, 7 de julio (AsMéxico).- El portal TMZ informó esta semana que Britney Spears presentó un informe policial en contra de Damian Smith, director de seguridad de los San Antonio Spurs, luego de que éste la golpearla en la cara tras intentar tomarse una fotografía con el6 basquetbolista Victor Wembanyama.

De acuerdo con información del medio, los hechos sucedieron la noche del pasado miércoles en el restaurante Catch del Hotel ARIA, en Las Vegas, Nevada. En entrevista con Cassidy Hubarth de ESPN, Wembanyama explicó lo sucedido.

“Vi las noticias esta mañana, me desperté con unas llamadas. Algo pasó mientras iba caminando con la seguridad hacia un restaurante. Una persona me habló, pero la seguridad no se detuvo y esa persona me sujeto por atrás, no vi quien era y mi seguridad la hizo a un lado”, dijo Wembanyama.

.@vicw_32 on the situation last night involving Britney Spears pic.twitter.com/I0mHJvJzs4 — Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) July 6, 2023

No obstante un video obtenido por TMZ muestra el momento del incidente y desmiente la versión del jugador de la NBA, ya que Spears sólo lo tocó ligeramente y en ningún momento lo sujetó.

BRITNEY SPEARS ES AGREDIDA POR SEGURIDAD DE WEMBANYAMA

En el video tomado con un teléfono celular se puede ver a la cantante acercándose al jugador de los San Antonio Spurs por detrás. “Discúlpeme, señor”, dice Spears. Momentos después, el guardaespaldas Damian Smith le golpea la cara con el brazo.

🚨VIDEO OF BRITNEY/WEMBY INCIDENT SHOWS SHE DIDN’T GRAB HIM🚨 Full video here: https://t.co/nSXYAE6jhu pic.twitter.com/uMBqtLKJGN — TMZ (@TMZ) July 7, 2023

La grabación también revela cuando las personas que estaban con la cantante exclamando en estado de shock. El esposo de Spears, Sam Asghari, quien presenció el incidente y se ve en el video con una camisa estampada blanca y negra, luego corre hacia Smith.

Poco después, según imágenes obtenidas por TMZ, se vio a la cantante de “Toxic” sentada tranquilamente en el restaurante. Sin embargo, un testigo afirmó que Spears estaba “extremadamente agitada”.

Mediante sus redes sociales Britney Spears dijo que “no estaba preparada” para lo que sucedió el miércoles por la noche. También señaló que simplemente “tocó” a la estrella del baloncesto para intentar tomarse una foto con él y que no lo “sujetó”, como él señaló.

A pesar de que Spears presentó un informe por agresión ante el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, el departamento anunció que decidió no presentar cargos penales contra Smith tras la conclusión de una investigación.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.