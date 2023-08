Juez impide a AMLO y a funcionarios de la 4T hacer comentarios contra Xóchitl Gálvez

El Juez señaló que la orden implica también la eliminación de cualquier contenido en redes sociales que afecte a la Senadora panista; el próximo 11 de agosto determinará si otorga la suspensión definitiva.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Un Juez federal ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros funcionarios a cesar expresiones “de malicia” y discursos de odio contra Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial por la oposición.

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, concedió la suspensión provisional para la Senadora panista, quien promovió un recurso de amparo el pasado 18 de julio, días después de que el Presidente López Obrador revelara datos sobre ingresos empresariales de Gálvez durante una conferencia de prensa matutina.

“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo manifestaciones, con malicia efectiva en todas las señales de la Presidencia de la República y redes sociales de las autoridades responsables”, ordenó el Juez en su resolución.

Dicha orden también incluye la eliminación de cuentas de Twitter las publicaciones referidas como actos reclamados; así como también para páginas de internet y todas las redes sociales, sobre todo Facebook y YouTube, y de las transmisiones de la conferencia matutina donde se refieran las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales que aluden a Xóchitl Gálvez.

El Juez también explicó que el litigio presentado por la panista refiere a la defensa por su derecho al honor, la dignidad y la vida privada, frente a un ente como el Estado que difundió información que legalmente dio de estar resguardada.

El próximo 11 de agosto, el Juez resolverá si concede la suspensión definitiva, la cual aplicaría por tiempo indefinido. Entre tanto, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo puede impugnar la suspensión ante un tribunal colegiado, recurso para el que cuenta con hasta 48 horas para resolver.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la mañana de este lunes a las y los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de alterar sus expresiones sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, para sancionarlo por la presunta comisión de violencia política de género en contra de la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

“Sí, se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, que exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria; son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El TEPJF determinó el miércoles pasado que sí existía violencia política de género en los señalamientos del mandatario mexicano, los cuales pretendían transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres.

Al día siguiente, López Obrador cuestionó la decisión del Tribunal Electoral sobre la falta cometida en contra de la precandidata de la alianza opositora, de quien lo “único” que planteó fue que habría recibido contratos a través de sus empresas privadas en los distintos cargos que ha tenido como servidora pública.

“Se me hace un exceso, además de una injusticia y un afán de culparme. Me gustaría hasta repetir lo que dije. Nada más les pido a los del Tribunal que me permitan repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género”, comentó en ese momento.

Sin embargo, hoy el Jefe del Ejecutivo federal aseguró lo siguiente: “Lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero a qué tribunal acudo yo. Sí, podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes”.