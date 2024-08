ENTREVISTA ¬ Cercano a Bernardo Gómez me exigió 200 mdp, ratifica Gobernadora electa

Pese a no querer revelar el nombre del emisario de Televisa, la Gobernadora electa de Veracruz señaló en entrevista con “Los Periodistas” que cuenta con las pruebas necesarias para sostener sus afirmaciones, como las grabaciones de las cámaras de seguridad de sus oficinas en Veracruz.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Un personero de Bernardo Gómez, co-presidente Ejecutivo de Grupo Televisa, fue quien durante la campaña electoral al Gobierno de Veracruz le exigió 200 millones de pesos a Rocío Nahle, hoy Gobernadora electa del estado, para no publicar un reportaje sobre supuestos actos de corrupción, mismos que no han sido demostrados.

“Fue un funcionario y me contactaron a través de una persona que estaba trabajando en el tema de redes y estrategia con nosotros. Vino un funcionario de México”, expuso Nahle en exclusiva con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Rocío Nahle, no quiso revelar el nombre del ejecutivo de Televisa que la contactó para pedirle el pago del dinero, pero señaló que esta persona viajó hasta Veracruz para tener un encuentro con ella.

—¿Quién? ¿Cómo se llama? —se le preguntó.

—Es un alto funcionario.

—¿Bernardo Gómez?

—Es por ahí, no es él, pero es por ahí. Trabaja muy cerca con él.

“Yo creo que la narrativa que hizo el Presidente, la declaración de qué empresa fue, y yo estoy diciendo que fue un alto funcionario, yo creo que ya es con eso, no lo quiero hacer personal, que bueno que se expuso para que la gente se entere como vivimos una campaña”.

Pese a no querer revelar el nombre del personaje, la Gobernadora electa señaló que cuenta con las pruebas necesarias para sostener sus afirmaciones, como las grabaciones de las cámaras de seguridad de sus oficinas en Veracruz. “Cuando te van y te buscan, tú no los estás grabando, pero yo tengo una oficina aquí en Veracruz y yo recibí en la oficina a esta persona, entonces sí tenemos evidencias”.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Televisa intentó “extorsionar” a Rocío Nahle con 200 millones de pesos para no sacar a la luz información de presuntos actos de corrupción en la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

“Es como lo que decía yo ayer, que me faltó y aprovecho de una vez para decirlo, porque le pedían 200 millones a Rocío Nahle en Televisa porque tenían un paquete de información sobre la refinería. […] Y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo y hay constancia de lo que estoy diciendo. Antes de la elección”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador recordó que “incluso llegaron a crear un ambiente, desde luego arriba, de que se iba a perder Veracruz; o mejor dicho, que Rocío Nahle y el movimiento a favor de la transformación iban a perder Veracruz”.

Desde Palacio Nacional, comparó dicha situación con la estrategia que utilizaron los integrantes del bloque conservador, quienes se reunían con empresarios para mostrarles “encuestas en donde ya estaban empatados” los candidatos. De acuerdo con el mandatario mexicano, como “hacía falta nada más el último jalón”, les solicitaban “que cooperaran y les quitaban dinero”.

“Los timaron. Que debería Claudio X. González informar cuánto recibió. Así como por oficio se debe pedir a la Fiscalía que aclare lo de la familia [de Manuel] Bartlett con la información de ustedes, así también por oficio Claudio X. González debería decir cuánto dinero recibió, de quién para la campaña”, insistió frente a las y los representantes de los medios de comunicación.

El Jefe del Ejecutivo federal acusó que El Universal se sumó al golpeteo que sufrió la próxima Gobernadora de Veracruz. “Eso es lo que se me pasó ayer. Nada más hablé de una televisora, pero El Universal participó también en la campaña en contra de Rocío Nahle y eran ocho columnas”, denunció.

“Entonces ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista; un periodismo que actúa por consigna, que actúa de manera mercenaria”, agregó en su mensaje.

Al respecto, Rocío Nahle señaló que gente de el diario intentó ponerse en contacto con ella a través de su equipo de trabajo, pero nunca sostuvo reuniones personales con gente del medio.

“Yo con El Universal no tuve contacto, creo que en una ocasión buscaron a alguien de mi equipo, no sé si querían una entrevista o querían confirmar su mentira, pero no, yo con ellos no tuve contacto personalmente, ni con Reforma“.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado