El presupuesto para la refinería de Dos Bocas salió del combate al huachicol: AMLO

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, Tabasco, tuvo el mismo costo que lo ahorrado en su Gobierno al no permitir el robo de combustibles, también conocido como “huachicol”.

Al explicar que se reunió ayer por la noche con representantes de empresas que participaron en las obras Dos Bocas y funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que construyeron la refinería, el Presidente detalló que el proyecto tuvo un costo de alrededor de 330 mil millones de pesos. “Cenamos para agradecerles por hacer esa obra a un costo tan bajo y con muy buena calidad”, comentó.

“Hablábamos de que en términos generales, costó la refinería como 330 mil millones de pesos, 16 mil 800 millones de dólares. Sin crédito, del presupuesto. ¿De dónde salió el dinero? Pues es lo que hemos ahorrado en el Gobierno por no permitir el huachicol. Cuando llegamos se robaban 80 mil barriles [de petróleo] diarios, en una asociación delictuosa entre la delincuencia y las autoridades. ¿Cuánto costó la refinería? Lo mismo que nos ahorramos por no permitir el huachicol”, señaló el mandatario.

Por dicho motivo, López Obrador insistió en que es necesario combatir la corrupción, ya que el dinero que se recupera sirve para el desarrollo del país.

“¿Cómo no va a ser importante combatir la corrupción? No sólo le da autoridad moral, porque si no hay autoridad moral, no hay autoridad política. Pero no sólo es eso, es cuánto nos ahorramos. Yo siempre digo que la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es una fuente de financiamiento para el desarrollo”, declaró.