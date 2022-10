La “Dama de Hierro” apretó a empresarios; ahora debe acercarlos y resolver el T-MEC

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– Raquel Buenrostro, cercana al Presidente Andrés Manuel López Obrador y extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se enfrentó a empresas extranjeras como Coca-Cola y Walmart y logró que pagaran impuestos en tiempo récord. Ahora, la “Dama de Hierro” es la apuesta del Gobierno federal para resolver favorablemente las disputas con Estados Unidos y Canadá por el T-MEC desde la Secretaría de Economía.

El puesto que dejó Tatiana Clouthier este jueves fue rápidamente resuelto con la presencia de la mujer que estaba a cargo del fisco mexicano, una “servidora pública ejemplar”, como la llamó el Presidente.

La confianza depositada por el Presidente en Buenrostro no es fortuita, coinciden expertos. “Raquel Buenrostro es conocida en la Administración Pública Federal por ser una persona eficiente. Algunos la consideran con una postura férrea, y en ese sentido hay que recordar que para estar al frente del SAT, a veces hay que asumir tales características, de otra forma no se pueden tener logros importantes, y el hecho de que llegue a la Secretaría de Economía también es por su perfil, porque puede hacer click en el sentido de que en la economía muchas veces hay que negociar, también a veces hay que tener posiciones bien definidas”, expresó el economista y politólogo Mario Campa en entrevista con SinEmbargo.

Por un lado, se quiere mantener la paridad de género en el Gabinete federal, consideró. Por el otro, Buenrostro tiene la capacidad de mantener un puente de comunicación entre los empresarios y la administración mexicana, así como la solvencia técnica para abarcar los tratados de libre comercio y la política industrial.

“Para lograr resultados en política industrial, se necesita de alguien que sepa rendir, que sea una persona acostumbrada a poner resultados sobre la mesa, porque se te puede pasar fácilmente un año, dos años, un sexenio en el que no hay cambios en política industrial si no estás acostumbrado a rendir resultados, y en ese caso, pues al parecer Raquel Buenrostro sí es una persona que está acostumbrada a eso, al trabajo arduo, a no amilanarse ante algún revés que pueda sufrir”.

Arturo Huerta, doctor en Economía, consideró que más allá de una capacidad técnica de Buenrostro para liderar la dependencia, su nombramiento obedece a un deseo de López Obrador de mantener los puestos de la administración federal ocupados por personajes de confianza y a sus “incondicionales”.

A pesar de ello, Huerta también reconoció que Buenrostro es una mujer inteligente y capacitada que tendrá que aprender y profundizar sobre la agenda de la Secretaría de Economía para conducir a buen puerto el trabajo, mientras que se apoye con quienes dejó atrás Clouthier en la dependencia.

¿QUIÉN ES LA “DAMA DE HIERRO”?

Raquel Buenrostro se licenció en Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y posteriormente cursó una Maestría en Economía en El Colegio de México. La matemática tiene en su currículum más de 25 años de trayectoria en la administración pública, trabajando tanto con el Gobierno federal como el capitalino.

Fue titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), directora de Planeación y Desarrollo en Pemex, y subtesorera de Política Fiscal en el Gobierno de la Ciudad de México.

A la cabeza del SAT, Buenrostro mantuvo una recaudación sostenida a pesar de la pandemia de COVID-19 y consiguió que empresas multimillonarias como América Móvil, Coca-Cola y Walmart pagaran impuestos que debían al fisco mexicano, en un tiempo récord. A principios de julio, Buenrostro informó que la recaudación de enero a junio de 2022 ha aumentado 2.7 por ciento en comparación con la cifra registrada el año anterior, y 8.6 por ciento respecto a la de 2018.

Esto último le valió el apodo “Dama de Hierro”, una etiqueta cuestionada por la funcionaria en entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara para SinEmbargo en junio de este año.

“Me pusieron la ‘Dama de Hierro’ porque si uno no se pone firme piensan que no es fuerte. A mí me pusieron así, pero no creo que sea la única funcionaria con carácter fuerte. A los hombres les dicen ‘qué carácter’ y a una mujer ‘es la dama de hierro’ como si fuera algo extraordinario. En un hombre lo ven normal y lo asimilan más rápido”, dijo en ese momento.