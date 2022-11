Elon Musk plantea posible envío de mensajes directos a celebridades y tuits largos

MADRID, 7 Nov. (Portaltic/EP) – El nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, ha planteado una versión de la red social en la que los usuarios podrían enviar mensajes directos a las celebridades a cambio de “unos cuantos dólares” por mensaje enviado, así como la posibilidad de publicar textos mas largos.

Según ha informado The New York Times, los planes para monetizar la plataforma incluyen la incorporación de los mensajes directos de pago para escribir a las celebridades que estén en la red social, como han informado fuentes cercanas a estos planes.

Estos mensajes costarían “unos cuantos dólares”; parte de la cantidad recaudada por los mensajes se destinaría a la propia plataforma y el resto sería para el usuario famoso o personalidad pública en cuestión. Igualmente, esta función tendría que aprobarse por el perfil de la personalidad pública, que estaría obligada a responder dichos mensajes.

El también consejero delegado de Tesla ha informado de la posible implantación de nuevas funcionalidades en las que la plataforma está trabajando para conseguir una “mayor rentabilidad”, tras la compra de la red social por un valor de 44 mil millones de euros.

Aunque no ha trasladado ninguna fecha para estas actualizaciones, Musk ha prometido que pretende terminar con el “absurdo de las capturas de pantalla del bloc de notas”.

TWITTER BLUE

Por otra parte, Twitter ya ha comenzado a implementar parte de la infraestructura necesaria para respaldar la suscripción de Twitter Blue. Este servicio permitirá a los usuarios verificar su cuenta y acceder a otras funciones a cambio de ocho dólares al mes.

Se trata de una nueva versión de la suscripción que la compañía ha empezado a desplegar en pruebas en Australia, Canadá, Reino Unido Nueva Zelanda y Estados Unidos, que, aunque según ha informado la responsable de Productos en etapa temprana de la compañía, Esther Crawford, la versión final llegará “pronto”.

The new Blue isn’t live yet — the sprint to our launch continues but some folks may see us making updates because we are testing and pushing changes in real-time. The Twitter team is legendary. 🫡 New Blue… coming soon! https://t.co/ewTSTjx3t7

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 5, 2022