Marta Lamas y Ana Sofía Rodríguez recopilan una mirada del feminismo mexicano

Marta Lamas y Ana Sofía Rodríguez hablaron con SinEmbargo sobre la recopilación que hacen sobre unos textos históricos del feminismo mexicano.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– La antropóloga mexicana Marta Lamas y Ana Sofía Rodríguez han reunido en Lo personal es político (Lumen) una mirada histórica de una parte del movimiento feminista mexicano de principios de los años 70. Se trata de textos de esa época escritos por autoras vinculadas a uno de los grupos más importantes y longevos del feminismo mexicano.

“Es una revisión parcial, acotada, importante, pero había otros feminismos, que también tendrán que hacer su trabajo de compilación y de búsqueda. Entonces, sin generalizar, es una tendencia del movimiento feminista y es mostrar un desarrollo, y un debate, que tuvimos un grupo, que se fue modificando y teniendo distintos caminos a principios de los 70”, explicó en entrevista Marta Lamas.

Ana Sofía Rodríguez precisó a su vez que no es la historia del feminismo de los 70, ni son los textos más importantes, necesariamente, del feminismo y los 70, “pero sí son una muestra, no representativa, sí ilustrativa, de qué trataban las preocupaciones e intereses, discursos, digamos, de las mujeres que se volvieron feministas en esa época, y muchos de los textos dan cuenta de otras corrientes feministas también”.

“Es un libro con el que esperamos empezar a generar más historiografía a partir de él, que motive las ganas de la gente a ir buscando otros grupos feministas, en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México. Son textos muy ricos, muy importantes, muchos de ellos, el grupo fue muy importante, fue muy longevo también, por eso nos pareció pertinente hacer esta compilación”, ahondó.

En el prólogo que antecede la recopilación de textos, Marta Lamas escribe cómo una parte del movimiento converge y encuentra coincidencias con la izquierda, con la cual la escritora y periodista mexicana expone que actualmente existe una articulación sobre todo con aquellas mujeres con una trayectoria a cuestas. “Así como en los 70 nos costó trabajo que la izquierda nos aceptará, creo que esas condiciones ya cambiaron, y que parte de la izquierda es una parte feminista”, agregó.

“Yo creo que en este momento sí hay un sector del feminismo que va muy de la mano de la 4T, puede tener sus diferencias indudables con Andrés Manuel, que en estos temas tiene un pensamiento, digamos, no feminista, hasta podríamos decir en ciertos temas conservador, pero lo que ha llegado a la 4T también es el movimiento feminista, o sea, no se hubieran podido ganar los once estados, que ya se ganaron la despenalización del aborto sin las diputadas morenistas y diputados varones, también feministas, que lucharon por eso”, sostuvo Marta Lamas.

Ana Sofía Rodríguez escribe en la presentación que si bien el feminismo actual goza de popularidad, no hay una unión ni una agenda común. En la entrevista, señaló que hay una demanda común que no es lo mismo que una agenda común, una demanda común por el cese a la violencia que no se ha articulado en una agenda concreta que lleve a realmente cambiar las condiciones estructurales que permiten esa violencia.

“Hay muchas organizaciones feministas importantes en México que ya empiezan a denunciar los efectos que la política punitivista está teniendo en las propias mujeres mexicanas, había una agenda común en el tema del aborto, pero por suerte, se ha ido despenalizando en los distintos estados. Entonces, ya no parece hacer tanta falta, aunque todavía hay mucho por hacer ahí, pero un poco, sin eso, nos hemos quedado, a mí me parece, medio desarticuladas, medio atomizadas, medio sin saber cómo crear, no solo agenda común, sino una agenda realmente abarcadora y transformadora, y que vaya a dar a la raíz realmente los problemas, que hoy nos aquejan y oprimen a las mujeres y a los hombres también, porque creo que algo que es muy importante de los textos de este libro, o sea, algo que dejan ver muy claramente es que el feminismo es liberador para la sociedad en su conjunto”, refirió.

En la revisión que hace Marta Lamas al inicio de la compilación expone el germen del movimiento hacia distintos derechos y libertades que se han ido ganando, sobre todo desde la izquierda. Ambas autoras fueron cuestionadas sobre cómo este camino que ha sido ganado se encuentra amenazado a nivel mundial por el auge de la agenda antiderechos representada por la extrema derecha.

“Algo que enseña la historia es que siempre después de avances en la conquista de derechos, y es muy claro, eso cuando se trata de los derechos de las mujeres, hay siempre una reacción antifeminista y creo que estamos en ese momento viéndolo muy claramente, y en México menos que en otros lugares definitivamente, pero sí creo que empezamos a ver, digamos, una de las consecuencias del avance del feminismo, que es una reacción antifeminista y por eso hay que, también, regresar a la historia para aprender un poco de cómo hacer frente, de cómo se articula esa reacción y de cómo puede uno hacerle frente”, expuso Ana Sofía Rodríguez.

Marta Lamas indicó a su vez que por suerte en México tenemos más o menos acotada a la extrema derecha. En ese sentido recordó cómo el Congreso Mundial de Familias no fue un evento del tamaño de lo que ha sido en otros países latinoamericanos, y cómo si bien hay personajes que buscan capitalizar esta agenda antiderechos como Eduardo Verastegui o Lilly Téllez no son todavía muy tomados en serio.

“Creo que sí estamos en una situación excepcional en México, espero que sigamos en esta situación excepcional y que va a ser muy importante tener análisis políticos que muestren cómo está funcionando este giro que ha usado como dispositivo político la ideología de género. Entonces, es meter confusión entre lo que es una agenda de género, o la perspectiva de género, para analizar ciertas cosas y la ideología de género como algo ominoso, que es vinculado a la perversión, vinculado a una serie de miedos, que en algunos países sí se han convertido en pánicos morales muy fuertes”, cuestionó Marta Lamas.

Finalmente se les preguntó a ambas escritores sobre el impacto que puede tener en 2024 la llegada de la primera Presidenta de México, luego de que el oficialismo ha perfilado a Claudia Sheinbaum Pardo como su abanderada y la oposición a Xóchitl Gálvez Ruiz como su virtual candidata.

“Yo creo que va a ser más fácil para Claudia Sheinbaum, digamos, impulsar políticas feministas, porque en la actualidad en su equipo ya tiene feministas, ya ha estado trabajando con políticas feministas, ya ha hecho políticas feministas en la Ciudad. Xóchitl Gálvez es feminista, yo la conozco hace mucho tiempo, tiene un feminismo más espontáneo, digamos, menos trabajado intelectualmente, pero pues la están cobijando partidos que no sé qué tan convencidos están del proyecto feminista”, apuntó Marta Lamas, quien manifestó su preocupación de que esto se vuelva “un boomerang contra las mujeres”.

“Hemos visto que a lo largo del tiempo cuando un Presidente se equivoca, y hace pendejada, lo que se dice es ‘ah, López Portillo la pendejada que hizo y el perro de la colina o Salinas de Gortari lo que hizo y bla bla’, y se crítica y nadie dice ‘los hombres no saben gobernar’, cuando una mujer presidente en este país se equivoque se va a decir las mujeres no saben gobernar, eso es lo que yo temo con un boomerang”, ahondó.

Por su parte, Ana Sofía Rodríguez indicó que desde las propias feministas “de pronto hay una exigencia a estas mujeres porque se han siete veces más feministas, representen todas las demandas de todas las vertientes del feminismo, y como cada una de las feministas quiere, y pues no, eso eso no es automáticamente así y, por otro lado, de pronto nos hace perder de vista que las exigencias también tienen que hacerse a los hombres que están en el poder, los hombres también tienen que ser feministas”.

“A mí algo que me impresiona mucho, es eso, que la candidata de la derecha es una mujer y es una mujer feminista, y es una mujer que va a tener que dialogar de una u otra manera con las exigencias del feminismo y creo que eso es muy representativo de la época, pero el hecho de que la contienda se dé entre dos mujeres, dos mujeres que entienden y que, además, están teniendo que hacer un esfuerzo importante por atraer a votantes mujeres, feministas, jóvenes, etcétera, creo que es muestra de cierta salud en los tiempos también, y eso hay que, también, celebrarlo”, puntualizó.

