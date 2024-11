Las bolas negras en Australia son basura humana: petróleo, jabón, restos fecales...

Madrid, 7 Nov. (EuropaPress).- Un equipo multidisciplinario de científicos ha logrado avances significativos en la comprensión de los orígenes de las misteriosas bolas negras que aparecen en las playas de Sydney, Australia.

Hace unas semanas, miles de bolas redondas y pegajosas aparecieron en la orilla después de que socorristas las detectaran por primera vez en la playa de Coogee, lo que dejó a los científicos con una serie de preguntas sobre el origen y la formación de los desechos.

La investigación utilizó una combinación de técnicas analíticas químicas estándar y avanzadas para revelar la composición y las posibles fuentes del material.

“Encontramos que las esferas pegajosas contenían cientos de componentes diferentes, incluidas moléculas derivadas del aceite de cocina y los restos de jabón, sustancias químicas PFAS, compuestos esteroides, medicamentos antihipertensivos, pesticidas y medicamentos veterinarios”, dice el profesor Beves.

La datación por radiocarbono de las muestras indicó que el interior de las esferas contenía aproximadamente un 70 por ciento de carbono moderno y un 30 por ciento de carbono fósil, mientras que la superficie estaba compuesta de aproximadamente un 85 por ciento de carbono moderno y un 15 por ciento de carbono fósil. El carbono moderno incluye carbono derivado de plantas y animales, a diferencia de los combustibles fósiles.

Los esfuerzos conjuntos de los equipos de investigación revelaron que el material oscuro y pegajoso estaba compuesto por una mezcla compleja de grasas, aceites, calcio y otros metales, incompatible con los derrames típicos de combustible o petróleo en el mar.

El equipo también utilizó técnicas analíticas avanzadas para caracterizar el material.

BEACH UPDATE: Gordons Bay Beach is closed after more mysterious, sphere-shaped debris were found washed up. Council is working closely with the @NSW_EPA to develop a clean-up methodology and safe disposal process for the debris. pic.twitter.com/9bOVCcFlXX

— Randwick Council (@RandwickCouncil) October 16, 2024