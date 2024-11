El Presidente electo de EU nombra a Susie Wiles como su nueva Jefa de Gabinete

Por Zeke Miller, Michelle L. Price y Jill Colvin

Washington, 7 de noviembre (AP).- Donald Trump nombró el jueves a Susie Wiles, directora de facto de su campaña presidencial, como jefa de despacho de la Casa Blanca, por lo que se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo.

Wiles es ampliamente reconocida tanto dentro como fuera del círculo íntimo de Trump por dirigir lo que fue, por mucho, su campaña más disciplinada y mejor ejecutada, además de que era considerada por muchos como la candidata principal para ocupar el cargo. Se mantuvo en buena medida lejos de los reflectores, e incluso se negó a decir algunas palabras mientras Trump celebraba su victoria electoral la madrugada del miércoles.

Incluso se negó a aceptar formalmente el cargo de directora de campaña, evitando convertirse en un blanco, tomando en cuenta el historial de Trump de cambiar frecuentemente a las personas que se desempeñan en ese puesto.

🚨 #BREAKING: President Trump has selected Susie Wiles, his 2024 campaign manager, to be White House Chief of Staff

This is a HUGE blow to Kevin McCarthy, who was vying for this incredibly powerful position.

THANK GOD McCarthy’s been shoved to the side. pic.twitter.com/SPPRjWt0tP

— Nick Sortor (@nicksortor) November 7, 2024