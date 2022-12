Activistas son detenidos por tirar pintura a la fachada del teatro La Scala en Milán

Madrid, 7 Dic. (EUROPA PRESS).- Cinco activistas de la organización Última Generación han sido detenidos este miércoles tras lanzar pintura blanca contra la fachada del teatro La Scala en la ciudad italiana de Milán en señal de protesta contra las políticas medioambientales del Gobierno.

Poco antes del inicio de la prima, la temporada lírica, los activistas han señalado que “no se detendrán hasta que reciban respuestas del Gobierno sobre dos cuestiones: el desmantelamiento de las plantas de carbón para 2025 y el compromiso de dejar de construir centrales térmicas”.

Environmental activist from the 'Last Generation' (Ultima Generazione) smear with paint the facade of La Scala theatre during a group's action in Milan on December 7, 2022, aiming at raise awareness about climate change on the day of La Scala's new season's opening. For @afpphoto pic.twitter.com/AGJez8PXry

— Piero Cruciatti (@pcruciatti) December 7, 2022