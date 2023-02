Christian Von Roehrich, prófugo de la justicia, pedirá licencia como Diputado de CdMx

Christian Von Roehrich, quien solicitará licencia a su cargo, permanece prófugo desde el pasado 8 de diciembre cuando la FGJ-CdMx le giró una orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa. Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusaron que el legislador panista se había ausentado de las sesiones legislativas desde diciembre pasado y aun así cobraba sus quincenas.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– El Diputado panista Christian Von Roehrich de la Isla solicitará licencia indefinida al Congreso de la Ciudad de México durante la sesión del jueves 9 de febrero.

A través de un oficio que se mandó a la mesa directiva del Congreso se solicita la incorporación del suplente Federico Chávez Semerena, actual dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Alcaldía Benito Juárez.

Christian Von permanece prófugo desde el pasado 8 de diciembre cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) le giró una orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa.

El pasado 25 de enero, diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusaron que el legislador panista se había ausentado de las sesiones legislativas desde diciembre pasado y aun así cobraba sus quincenas.

“Christian Von Roehrich no ha pedido licencia, al día de hoy sigue siendo diputado en funciones, y creo que algunas quincenas hasta las ha seguido cobrando. Se encuentra prófugo de la justicia y no se ha presentado ante las autoridades”, dijo esa vez en conferencia el morenista Janecarlo Lozano.

Von Roehrich lleva tres faltas en el periodo actual de la Segunda legislatura, por lo que tendría que podrá ser destituido el próximo martes de no presentar su licencia, pues se necesitan cinco faltas para ser dado de baja.

El pasado 14 de diciembre, Christian Von Roehrich solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta relación con corrupción inmobiliaria en la Alcaldía de Benito Juárez, informó Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

El vocero destacó que dado que el Congreso local no otorga fuero común, podían proceder contra el actual Diputado del PAN. “En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christian ’N’ no cuenta con inmunidad procesal”, detalló.

