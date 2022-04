Diputados del PAN presentan denuncia contra Sheinbaum por promover la Revocación

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por haber convocado a un mitin masivo en el cual hizo promoción de la consulta de Revocación de Mandato y el Presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la veda electoral que le prohibía hacerlo.

El pasado 6 de abril, la mandataria capitalina se presentó junto con otros morenistas en el Monumento a la Revolución como parte de una campaña para apoyar la Reforma Eléctrica de López Obrador, pero al cierre de su discurso ignoró las medidas cautelares que ya le ha dictado el Instituto Nacional Electoral (INE) en diversas ocasiones y llamó a votar este domingo 10 de abril.

Los panistas determinaron que sus acciones violaron la Ley Federal de Revocación de Mandato y la Constitución, la cual prohíbe a funcionarios públicos de hacer proselitismo y utilicen recursos públicos para promocionar al Presidente de México.

“Los recursos públicos no sólo es el dinero, son sus funcionarios y su tiempo, no es justo que obliguen a los funcionarios públicos a asistir a actos proselitistas, no es justo que el dinero de todas y todas se use para enaltecer la figura ni de Claudia Sheinbaum, ni del Presidente de la República“, dijo el legislador Santiago Torreblanca en la presentación de la denuncia.