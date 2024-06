Xóchitl también impugnó su derrota en Hidalgo en 2010. Fracasó: no consiguió nada

No es la primera vez que Xóchitl Gálvez impugna una elección donde los resultados no le favorecieron: en 2010, la exfuncionaria del Gobierno de Vicente Fox fue postulada por ese partido, el PRD y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, para la gubernatura de Hidalgo, pero perdió ante el candidato priista. En aquel momento, también buscó la nulidad de la elección. El Tribunal Electoral local y el federal rechazaron sus quejas.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Una candidata pierde las elecciones y, días después, anuncia que impugnará el proceso electoral y buscará la nulidad de los comicios, ya que asegura que las campañas fueron desiguales y se presentaron muchas irregularidades con respecto a los gastos de campaña, propaganda ilegal y otros casos.

Se trata de Xóchitl Gálvez Ruiz, pero en otro proceso electoral ocurrido hace más de 10 años.

Esta semana, Gálvez Ruiz, excandidata a la Presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, anunció que impugnará las elecciones donde perdió de forma aplastante ante la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, y dijo que presentará una propuesta de Ley para que se castigue al Presidente de la República en caso de intervenir directamente en los procesos electorales del país.

Lo cierto es que no se trata de la primera vez que Xóchitl Gálvez impugna una elección donde los resultados no le favorecen. En 2010, la exfuncionaria del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) fue postulada por ese partido y en coalición con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, para la gubernatura de Hidalgo, una entidad que no había tenido alternancia a ese nivel y que no lo tendría hasta 2022, con Morena.

Gálvez Ruiz se enfrentó en los comicios del 4 de julio de 2010 al abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Olvera Ruiz. Sin embargo, y a pesar de que por primera vez en la era moderna una aspirante opositora se acercó a casi cinco puntos porcentuales, el candidato priista ganó las elecciones con poco más de 438 mil votos, el 50.29 por ciento, por encima de los 398 mil votos de la empresaria, un 45.23 por ciento.

La coalición “Hidalgo Nos Une” (PAN, PRD, Convergencia) ganó en 23 municipios del estado y los 61 restantes los ganó el PRI. Sin embargo, la participación se quedó por debajo de la mitad del electorado: hubo 48.18 por ciento de asistencia a las urnas y un abstencionismo de 51.82 por ciento.

Sin embargo, con el resultado puesto en la mesa, ratificado por el Programa de Resultados Preliminares (PREP), los partidos que postularon a Gálvez anunciaron la impugnación de los resultados un par de semanas después de la elección.

La candidata a Gobernadora hidalguense denunció el supuesto rebase de topes de campaña de Olvera; el cateo ilegal de la policía estatal en casa de campaña de Gálvez; la tentativa de soborno de un familiar; el indebido monitoreo e inequidad en medios de comunicación; los actos anticipados de precampaña; la intervención de funcionarios públicos a favor del PRI; la difusión indebida de encuestas; proselitismos religioso; y la propaganda ilegal.

Sin embargo, las autoridades electorales fallaron siempre en su contra.

EL TRIBUNAL VALIDÓ LA ELECCIÓN DE OLVERA

A pesar de la impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), éste confirmó la entrega de la constancia de mayoría a José Francisco Olvera Ruiz y echó para atrás los 17 juicios de inconformidad interpuestos en la elección para la gubernatura.

En total, de acuerdo con el archivo del TEEH, se interpusieron en esta elección 67 medios de impugnación, de los cuales fueron 35 los interpuestos por la Coalición “Hidalgo nos Une”.

El Tribunal sí anuló la votación, pero de apenas 32 casillas, y reafirmó que en abril de 2011, Olvera Ruiz podría asumir como Gobernador para el periodo 2011-2016. Gálvez había propuesto la nulidad de la elección e impugnado dos mil casillas. Entonces, la campaña de la empresaria escaló la batalla legal y llevó el caso al Tribunal Electoral.

TEPJF TAMBIÉN DESECHÓ LAS IMPUGNACIONES

En el principal Tribunal del país para cuestiones electorales también fracasó. El 16 de febrero de 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Hidalgo (CGIEH), por el que declaró infundada una queja en contra de Olvera Ruiz por supuestamente llevar a cabo un presunto acto anticipado de campaña.

Gálvez Ruiz había denunciado como ilegales la toma de protesta de Olvera Ruiz en la plaza de toros de Pachuca, y la difusión de una nota informativa del evento en la televisora estatal, antes de obtener el registro legal como candidato a dicho cargo.

El proyecto de resolución, presentado por el Magistrado José Alejandro Luna, enfatizó que “el acto referido se desarrolló en un lugar cerrado y al interior del PRI, pues no se convocó a los electores o ciudadanía en general ni se presentó plataforma electoral alguna, por lo que no constituyó un acto anticipado de campaña”.

Los magistrados Constancio Carrasco, Flavio Galván, Manuel González, Salvador Nava y Pedro Esteban Penagos coincidieron en que los actos intrapartidistas no pueden calificarse como campaña anticipada. Si bien el acto referido tuvo lugar en una plaza de toros, fue de carácter cerrado al convocar sólo a priístas, argumentaron. “Lo contrario cancelaría el derecho de los militantes de un partido político de reunirse, conocer a sus dirigentes y posibles aspirantes a un cargo de elección”, concluyó el pleno.

Ese mismo día, el TEPJF también confirmó otro acuerdo del CGIEH que, entre otras cuestiones, declaró improcedente la queja de la coalición “Hidalgo Nos Une”, contra quien resultara responsable, por colocar espectaculares con supuesta propaganda negra contra Gálvez Ruiz.

Los magistrados de la Sala Superior votaron por unanimidad en contra al advertir que la autoridad local sí analizó debidamente las pruebas, determinó que los a24 dnuncios no atentaron contra la moral, ni se aportaron pruebas para fincar responsabilidades.

Asimismo se confirmó el acuerdo del CGIEH que, entre otras cuestiones, declaró infundada la queja contra el DIF en Hidalgo, por la supuesta utilización de propaganda alusiva a Olvera Ruiz, durante la entrega de despensas de alimentos el 12 de mayo de 2010, en el municipio de Huejutla de Reyes.

“NO HAY PRUEBAS”

Unos días después, el 23 de febrero de 2011, el TEPJF resolvió que la coalición de Gálvez Ruiz “no aportó las pruebas suficientes para demostrar las supuestas irregularidades que habrían tenido lugar durante el proceso ni en la jornada electoral de esa entidad”, por lo que la Sala Superior confirmó, por unanimidad, la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Francisco Olvera, como Gobernador Electo de ese estado.

En el proyecto de resolución, presentado por el Magistrado José Alejandro Luna, se estableció que “la coalición denunciante sólo aportó pruebas suficientes para acreditar que se colocó propaganda ilegal en seis puentes peatonales, y subrayando que, con base en una resolución previa, se ordenó a las autoridades locales determinar la sanción correspondiente”.

Por unanimidad, el pleno de la Sala Superior integrado, además de Luna Ramos, por los magistrados Constancio Carrasco, Flavio Galván, Manuel González, Salvador Nava, Pedro Esteban Penagos y María del Carmen Alanis, presidenta entonces del Tribunal, apoyaron el proyecto al coincidir en que los jueces tienen la obligación de atenerse a las pruebas presentadas por el denunciante, mismas en que este caso no estuvieran contenidas en el expediente.

Agregaron que el único agravio demostrado no configuraba una causal de nulidad, por lo que se pronunciaron unánimemente por confirmar la resolución del Tribunal Electoral hidalguense.

El Magistrado Penagos López, por ejemplo, enfatizó que los hechos ilegales ocurridos en un municipio “no pueden generalizarse a todos los que tiene la entidad” y agregó que las denuncias presentadas fueron muy graves, pero no se aportaron las pruebas para acreditarlas.

Alanis Figueroa enfatizó por su parte que en las impugnaciones electorales, quien denuncia tiene la obligación de aportar las pruebas de sus dichos. No hacerlo conlleva a declarar la ineficacia de los agravios planteados y, tras llevarse a cabo varias diligencias y resolverse juicios relacionados con este caso, se analizaron 17 supuestos agravios y sólo se demostró uno que no fue determinante en el resultado comicial.

Con esta sentencia, la Sala Superior del TEPJF concluyó el análisis y resolución de las impugnaciones relacionadas con la elección de la gubernatura de Hidalgo. El pleno recordó que sólo juzga sobre los medios y las pruebas que aportan los demandantes y “toca a los actores políticos dar profundidad a los litigios y elaboración de las demandas, pues no bastan declaraciones ni denuncias”. “Se requiere argumentar y demostrar consistentemente los agravios denunciados. Así se procesan las impugnaciones en un estado de Derecho”, explicaron.

GÁLVEZ RUIZ CLAUDICA Y ACEPTA DERROTA

El 24 de febrero de 2011, unos días después de la resolución del TEPJF, Xóchitl Gálvez aceptó en conferencia de prensa que Francisco Olvera Ruiz era el Gobernador Electo, pero no dejó pasar la oportunidad de afirmar que la elección en Hidalgo no había sido pareja ni transparente, además de cuestionar a las dirigencias de los partidos que la postularon por no darle la importancia debida a la entidad.

A finales de marzo, Xóchitl Gálvez y Francisco Olvera se reunieron, en la previa de la toma de posesión del priista de la gubernatura, y publicaron un comunicado conjunto: “Hemos decidido lograr un dialogo constructivo por el bien de nuestro Estado, que nos permita impulsar una agenda conjunta que incluya las propuestas de campaña” de ambas coaliciones, expresaron en aquel momento.

En enero de este año, Olvera elogió la candidatura presidencial de su “amiga” Xóchitl Gálvez al frente del PRIAN. “Es la candidata que necesitábamos, con fuerza, con energía, con liderazgo, con valor, con honestidad, es el perfil que necesitábamos”, dijo el exgobernador.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.