El atleta Noah Lyles compite en 200 metros con COVID-19 y gana la medalla de bronce

Por Eddie Pells

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Noah Lyles sufrió el jueves una inesperada derrota en los 200 metros, superado ampliamente por el botsuano Letsile Tebogo, y acabó saliendo en una silla de ruedas tras la final de ese sprint en los Juegos Olímpicos de París. Poco después, y con una mascarilla al hablar con los reporteros, el astro estadounidense reveló que padecía COVID.

Después de cruzar la meta en el tercer puesto por segunda justa olímpica consecutiva, Lyles se dejó caer de espaldas y evidenció muestras de dolor. Quedó tirado durante casi 30 segundos antes de reincorporarse.

Pidió agua y se acercó a la silla de ruedas.

“Es algo que definitivamente afectó mi rendimiento”, dijo Lyles, quien cuatro noches atrás ganó los 100 metros por apenas cinco milésimas de segundo.

Lyles indicó que dio positivo el martes por la mañana y que de inmediato entró en cuarentena.

“Igual quería correr”, señaló. “Me dijeron que era posible”.

La federación de atletismo de Estados Unidos divulgó un comunicado en el que aseguró que, junto con el Comité Olímpico y Paralímpico de ese país, cumplió con los protocolos sanitarios.

“Después de una amplia evaluación médica, Noah decidió competir esta noche”, indicó el comunicado de la federación. “Respetamos su decisión y continuaremos monitoreando su condición de cerca”.

El relevo masculino 4×100 será este viernes, y Lyles iba a ser el responsable de encargarse de la última posta en lo que muchos presagiaban una conquista de tres oros en París. El velocista señaló que hablará con sus compañeros de equipos para tomar una decisión.

Lyles vio esfumarse su ambición de completar el doblete 100-200 en París 2024.

En la final, Tebogo y el estadounidense Kenny Bednarek dejaron atrás a Lyles para llevarse las medallas de oro y plata, respectivamente.

Tebogo ganó de punta a punta al cronometrar 19.46 segundos, el cuarto tiempo más rápido en la historia.

Bednarek, quien también obtuvo la plata en Tokio, cerró con 19.62. Lyles cronometró 19.70 en la curva.

El primer indicio de que algo andaba mal se dio la noche previa, cuando Lyles quedó segundo en una deslucida semifinal y se marchó sin brindar declaraciones, abriéndose paso directamente a la carpa médica. Su entrenador dijo que estaba bien.

Quedó claro que no lo estaba cuando Tebogo y Bednarek entraron a la curva en la final.

