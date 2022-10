Manifestantes forman cadena humana en Londres en rechazo a extradición de Assange

Londres, 8 de octubre (EuropaPress) – Simpatizantes del fundador de Wikileaks, Julian Assange, se manifestaron este sábado en el centro de Londres formando una cadena humana para expresar su rechazo a la extradición de Assange a Estados Unidos.

Entre los cientos de asistentes estaban el actor y cómico Russell Brand o el antiguo líder laborista Jeremy Corbyn. Todos ellos se concentraron frente al Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, y formaron una cadena por el Puente de Westminster y por los jardines de la Torre de Victoria.

También participó en el acto Stella, esposa de Assange, acompañada de los dos hijos que tienen en común, recibidos con aplausos por los asistentes.

“Sería la autocensura de la prensa de todo el mundo. Dirían ‘espera, no voy a meterme en eso. Mira lo que le pasó a Julian Assange'”, argumentó.

Assange permanece encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue arrestado después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres.

El fundador de Wikileaks se refugió en un primer momento en la Embajada para evitar su posible extradición a Suecia, donde también estaba siendo investigado, y ante el temor de que fuese un primer paso hacia Estados Unidos.

If we believe in free speech, then Julian Assange should be free from Belmarsh prison.

Thank you to the thousands of people who formed a human chain around Parliament to oppose his extradition, and stand up for independent & democratic journalism everywhere. pic.twitter.com/8tbnJDKNPs

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 8, 2022