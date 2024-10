Frente #YoPorLas40Horas alerta a Sheinbaum: Monreal y Haces podrían congelar reforma

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en México volvió a ponerse sobre la mesa luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la incluyó como uno de sus 100 compromisos en el sexenio.

La promesa es que sea de manera gradual y en consenso con empresarios, pero trabajadores agrupados en el frente #YoPorLas40Horas piden no esperar más tiempo y retomar el dictamen que fue desechado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la Legislatura pasada.

La abogada Susana Prieto Terrazas, exdiputada de Morena y autora de la iniciativa #YoPorLas40Horas, advirtió en entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, que se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B, que ya hay un dictamen con el que se puede trabajar y no empezar desde cero, como pretende el Diputado Ricardo Monreal.

“Ayer (1 de octubre) brinqué de la felicidad porque me importaba que la Presidenta retomara la iniciativa, pero hoy el Diputado Monreal declaró que harían su propia iniciativa, es decir, están pensando tirar a la basura el dictamen que ya está aprobado y eso me parecería tirar a la basura el trabajo que hice por tres años, sería violencia política por razón de género en contra mía”.

El pasado 2 de octubre, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el dictamen que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales quedó desechado por la Mesa Directiva de San Lázaro en la pasada Legislatura, después de que estuviera detenida en el Congreso desde finales de 2023.

Explicó que todos los dictámenes que no se aprobaron, salvo las 20 reformas que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fueron desechados y ahora deberán esperar a tener otra iniciativa.

“Ayer (1 de octubre) la Presidenta emitió una posición y uno de sus 100 puntos es que vamos a empezar a deliberar la reducción de la jornada a 40 horas, estamos esperando si nos envía la iniciativa o aquí la formulamos porque todos los dictámenes que no se aprobaron (en la Legislatura pasada), salvo las 20 reformas, quedaron desechados”.

No obstante, la exdiputada Susana Prieto argumentó que si hacen una nueva iniciativa podría correr el riesgo de terminar en la congeladora como pasó con la suya, además de que en esta Legislatura Morena y sus aliados PT y Partido Verde tienen mayoría en ambas cámaras y puede aprobarse sin trabas.

“Mi principal exhortación sería que no se tire a la basura este dictamen. Los trabajadores ya se han opuesto al hecho de que las 40 horas se contemplara en el número 60 de las propuestas de la Presidenta porque piensan que la reducción de la jornada laboral semanal va a tardar, entonces si lanzan una nueva iniciativa, como pretende Monreal, a lo mejor tendrá el mismo futuro que la mía, que en tres años no llegó a consumarse y luego vengan las alecciones intermedias y no tengan la mayoría calificada”.