El huracán del Golfo ya tomó rumbo hacia Florida; dejó sólo algunos daños materiales

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reportó saldo blando luego del huracán “Milton”, pero hay algunas afectaciones como postes caídos, inundaciones y la caída de techo de un campo de solftbol.

En su informe presentado durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum detalló que hubo seis mil evacuados y que este martes el Aeropuerto internacional de Mérida reabre operaciones a las 9:00 horas.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, agregó por su parte que la población de Campeche y Yucatán atendió el llamado de las autoridades y eso evitó muertes. “Hay que reconocer la cultura de la protección civil que tienen estos estados, solo hay árboles caídos, inundaciones, pero ya se ha restablecido el 60 por ciento del suministro eléctrico”, dijo en la mañanera.

En el seguimiento de la actualización de las afectaciones de Guerrero y Oaxaca tras el paso del huracán “John”, Velázquez reportó que ya hay un avance del 91 por ciento de las avenidas en Acapulco. “Con la participación de la Sendena y la Marina ya se lleva un avance de la limpieza. Se hizo una mesa de trabajo y hoy incia ya el censo por parte de Bienestar, por instrucciones de la Presidente”, agregó.

Destacó que se han entregado seis mil despensas en Cuajinicuilapa, Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Las Vigas, Ciyuca de Benítez y Juan R. Escudero, además de que se han brindado 78 mil 919 atenciones médicas por parte de los tres nivele de Gobierno. Sobre el abastecimiento de agua, dijo que Conagua y Marina trabajan en la zona y 117 pipas distribuyen el agua potable en 73 colonias.

FLORIDA SE PREPARA PARA “MILTON”

El huracán “Milton” se debilitó levemente este martes, pero seguía siendo una tormenta feroz que podría provocar un impacto directo, único en un siglo, en la populosa región de Tampa, con imponentes marejadas ciclónicas y convertir en proyectiles los escombros que dejó el huracán “Helene” hace 12 días.

Casi la totalidad de la costa oeste de Florida estaba bajo una advertencia de huracán o tormenta tropical mientras la tormenta y sus vientos de 230 kilómetros por hora giraban cerca de la península mexicana de Yucatán, arrastrándose hacia el estado a 19 km/h (12 mph) y absorbiendo energía de las aguas cálidas del Golfo de México.

El vórtice de “Milton” podría llegar el miércoles por la noche a la Bahía de Tampa, que tiene una población de más de 3.3 millones de personas. El condado donde se encuentra Tampa ordenó la evacuación de las áreas adyacentes a la bahía y de todas las casas móviles y prefabricadas para el martes por la noche.

Tonight, I spoke with Florida Governor DeSantis and Tampa Mayor Castor for firsthand reports on Hurricane Helene recovery and preparations for Hurricane Milton.

My Administration is ready to support both leaders and the people of Florida with any further resources they may need. pic.twitter.com/imXXVXQnoD

— President Biden (@POTUS) October 8, 2024