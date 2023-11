El Ejecutivo federal propone al exgobernador de Hidalgo como Embajador en Noruega

El expriista había presentado su renuncia al PRI y posterior integración al Partido Verde Ecologista, aliado de Morena.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal propuso al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, como Embajador de México en Noruega.

Una carta de la Secretaría de las Relaciones Exteriores (SRE) dirigida a la representación de la Secretaría de Gobernación (Segob) señala que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo federal, hizo uso de su facultad para proponer el nombramiento del expriista para ocupar la representación diplomática de México en Noruega.

Dicha misiva, específicamente dirigida al Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace de la Segob, solicitó que el mencionado representante de la Secretaría que Luisa María Alcalde Luján preside entregue el nombramiento a la Mesa Directiva del Senado de la República.

#ÚLTIMAHORA | Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo fue designado por el presidente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Noruega pic.twitter.com/wSb72LsTdH — Azucena Uresti (@azucenau) November 9, 2023

FAYAD RENUNCIA AL PRI Y SE INTEGRA AL VERDE

Omar Fayad renunció el pasado 15 de junio a las filas del PRI, partido en el que militó por más de 40 años.

En una carta enviada al Comité Directivo Estatal en Hidalgo, fechada el 13 de junio de 2023, Fayad Meneses expresó que renunciaba su militancia priista, ante la supuesta falta de apertura para poder participar en las decisiones democráticas y la vida institucional de su ahora expartido.

“Ha sido el Partido Revolucionario Institucional el que me ha brindado las mejores oportunidades de mi vida, ha sido la confianza y la voluntad popular las que me han demostrado el máximo apoyo y es la militancia priista a quien debo el mayor de mis respetos y reconocimientos”, dijo Fayad Meneses.

“Por más de 40 años he dedicado mi trabajo y compromiso a las causas priistas, siempre he conducido mi militancia en el marco institucional que rige al priismo y bajo el conjunto de códigos y reglas escritas y no escritas que han sido soporte de un partido democrático e incluyente como lo fue el PRI”, insistió el exmandatario estatal hidalguense.

Aquí el documento con el que Omar Fayad (@omarfayad) exgobernador de Hidalgo informa que después de 40 años de militancia, deja el @PRI_Nacional pic.twitter.com/YgjHH2nYjf — Azucena Uresti (@azucenau) June 16, 2023

“Durante mi vida política dentro del PRI, siempre encontré que fieles a nuestro origen plural, las dirigencias nacionales en el pasado tuvieron como prioridad darle cabida a todas y todos los priistas de corazón y de cepa como yo siempre me asumí. Siempre encontré respeto al derecho a disentir y en ese sentido, la voluntad para garantizar los derechos políticos de las y los militantes”, apuntó el exgobernador de Hidalgo.

“La realidad es que hoy no hay espacio para quienes queremos aportar desde una perspectiva crítica que construya. Mi respeto y amor al partido que representó mis causas y las de millones de mexicanos, me obliga a desistir de la lucha en contra de la simulación democrática dentro del PRI”, escribió Fayad Meneses, en su misiva de renuncia.

“Las actuales condiciones del partido son diferentes. Las posibilidades de participación política se han visto coartadas para los que siempre hemos pensado independiente y asumido puntos de vista que en un partido incluyente se deben valorar y respetar”, explicó Fayad Meneses, quien al final de su Administración como Gobernador, se enfrentó a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Meses después, a finales de octubre, Omar Fayad anunció su unión a las filas del PVEM, el cual es aliado de Morena.

Amigos y amigas, hoy compartimos una noticia que llena de emoción mi corazón. El Glupo Plural Independiente (GPI) ha dado un paso gigante al unirse oficialmente al @partidoverdemex. pic.twitter.com/ai4ModuVFK — Omar Fayad (@omarfayad) October 28, 2023

La incorporación al Verde fue mediante la suma del Grupo Plural Independiente (GPI), el cual fundó en Hidalgo luego de renunciar al PRI a mediados de año.

En un comunicado de prensa, el GPI explicó que realizó su plenaria “con la incorporación de nuevos cuadros políticos, se delineó su agenda de trabajo para la elección de 2024, en el plano estatal y nacional”.

En dicho pronunciamiento al frente del nuevo signo político, emitió críticas sagaces contra la dirigencia del PRI, que encabezan Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria; así como contra la virtual candidata presidencial del Frente por México, la Senadora Xóchilt Gálvez Ruiz. “Le gané en dos ocasiones”, exclamó.

Fayad reconoció el valor y la lealtad que tuvieron quienes hicieron un alto en el camino y formaron el Grupo Plural Independiente. “Hicimos historia y somos referente nacional de valor y arrojo; lo hicimos en el momento oportuno, antes que aceptar imposiciones y ser cómplices de los verdaderos traidores al partido, de los que quieren acabar con lo poco que queda de él, para seguir secuestrando y adueñándose en pandilla de las candidaturas del PRI”.

— Con información de Zeta