Tiger Woods volverá a los torneos tras su accidente y jugará junto a su hijo

Los Ángeles (EU), 8 dic (EFE).- Tiger Woods anunció este miércoles su regreso a la competición tras su grave accidente de coche y detalló además que en el torneo de su vuelta estará acompañado por su hijo, el también golfista Charlie Axel Woods.

El PNC Championship es un torneo de golf que se celebra en Orlando (EU) con una premisa bastante singular: lo disputan campeones de un major junto a un miembro de su familia.

Antes conocido como Father/Son Challenge (Desafío Padre/Hijo, en inglés), la edición de este año tendrá lugar del 16 al 19 de diciembre.

Tiger y Charlie Axel Woods, de 12 años, participaron en el PNC Championship de 2020, donde alcanzaron el séptimo puesto.

Este torneo será el primero que dispute Tiger Woods desde el accidente que sufrió el pasado 23 de febrero en Los Ángeles (EU), que le dejó importantes secuelas físicas, sobre todo en la pierna derecha, de las que todavía se está recuperando.

Although it’s been a long and challenging year, I am very excited to close it out by competing in the @PNCchampionship with my son Charlie. I’m playing as a Dad and couldn’t be more excited and proud.

— Tiger Woods (@TigerWoods) December 8, 2021