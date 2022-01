Ciudad china hace tests masivos ante detección de 2 casos de la variante Ómicron

BEIJING, 9 de enero (AP).— Tianjin, una importante ciudad portuaria de China próxima a Beijing, empezó a realizar pruebas masivas de detección del coronavirus a sus 14 millones de habitantes el domingo luego de que un grupo de 20 menores y adultos dieron positivo a la COVID-19, y al menos dos de ellos por la nueva variante Ómicron.

Entre los contagiados hay 15 estudiantes de entre ocho y 13 años, una trabajadora de un centro extraescolar y cuatro padres. Las pruebas a todos los residentes en la ciudad se completarán en dos días.

China ha reforzado su estrategia de tolerancia cero contra la COVID-19 en vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que comenzarán el 4 de febrero. La capital china está a 115 kilómetros al noroeste de Tianjin y ambas ciudades están conectadas por un tren de alta velocidad que cubre el trayecto en menos de una hora.

This map of the quarantine zone in Tianjin is making the rounds on social media. It’s about 6 city blocks wide by 10 blocks long. Red areas are completely locked down. Blue areas have restricted access. Yellow is the demarcation between the quarantine zone and the city. https://t.co/mLPJFIRYIX pic.twitter.com/TwmDx933KF

