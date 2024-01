Ulises Lara asumirá como encargado de despacho en la Fiscalía de CdMx, anuncia Godoy

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– Ulises Lara López, Coordinador de Asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), asumirá como encargado de despacho de esta instancia, anunció este martes la Fiscal Ernestina Godoy Ramos en su cuarto y último Informe de Labores.

“Esta Fiscalía tiene proyecto y tiene rumbo. Seguirá por la ruta trazada para servir mejor al pueblo y garantizar acceso pleno a la justicia. No habrá retrocesos, seguirá al lado de las víctimas y combatiendo la corrupción. Esta institución no puede quedar acéfala, por ello, quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como Coordinador General de Investigación Territorial y, como lo establece la Ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la ciudad asuma lo que le corresponda”, reveló Godoy Ramos.