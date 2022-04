YouTube bloquea el canal oficial del Parlamento ruso por invasión contra Ucrania

Madrid, 9 de abril (EuropaPress).- La cámara baja del Parlamento ruso, la Duma Estatal, ha denunciado este sábado que Google ha bloqueado su canal oficial de emisiones en la plataforma YouTube.

El canal Duma TV, que publica comentarios exclusivos de diputados y transmisiones de sesiones plenarias, se había visto exento hasta ahora de las restricciones que las compañías estadounidenses de plataformas han declarado contra las emisiones de los organismos y medios oficiales rusos en represalia por la invasión de Ucrania.

Las autoridades de la Duma han indicado no obstante que estaban “preparadas para esta situación” y anunciado que sus emisiones prosiguen en plataformas rusas como RuTube, VKontakte o el canal de mensajería Telegram, según la nota recogida por la agencia TASS.

ZELENSKI ESPERA RESPUESTA GLOBAL FIRME TRAS ATAQUE A DONESTK

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho este viernes que espera una “respuesta global firme” de las primeras potencias mundiales tras el presunto ataque ruso a la estación de tren de la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donestk.

Zelenski ha sostenido que se realizará un esfuerzo a nivel mundial para establecer lo ocurrido “minuto a minuto” durante la invasión de rusa a Ucrania. “Quién hizo qué, quién dio las órdenes. De dónde salió el misil, quién lo llevaba, quién dio la orden y cómo se coordinó el ataque”, ha añadido el mandatario, advirtiendo de que “la responsabilidad es inevitable”.

“Los propagandistas estatales rusos tenían tanta prisa por trasladar la responsabilidad del ataque a las fuerzas ucranianas que accidentalmente culparon a Rusia”, ha señalado, agregando que la agencia de noticias rusa Sputnik informó de que el ataque “se había infligido cuando los misiles aún estaban en el aire”.

