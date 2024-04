Calderón y Fox rechazan asilo al exvicepresidente de Ecuador aunque reprueban asalto

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- Los exmandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada se integraron a una lista que rechaza el asilo al exvicepresidente de Ecuador, Jorge David Glas Esquivel.

Varios líderes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron una declaratoria donde rechazan el otorgamiento de asilo político al expolítico ecuatoriano bajo el argumento de la “abierta contradicción” con lo que prescriben la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

“El hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito común conexo con un delito político, pues lo procedente es no considerar de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a dichos instrumentos internacionales”, argumentaron.

Sin embargo, también rechazaron el atentado ocurrido en la sede diplomática mexicana en Ecuador al contravenir los principios establecidos por la Convención de Viena y del Derecho Internacional en general.

Es en ese sentido que hicieron un llamado a los gobiernos de ambos países para que resuelvan sus diferencias a través de un diálogo constructivo que asegure la normalidad de sus relaciones de amistad y en acuerdo con las normas y principios que rigen el Derecho Internacional y las del Derecho de Asilo.

Junto con los dos expresidentes mexicanos, otros personajes firmaron la declaración como José María Aznar, Juan Carlos Wasmosy, Mauricio Macri, el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno, entre otros.

Esta tarde, luego de signos poco claros sobre su postura, el Gobierno de Estados Unidos condenó el asalto de las fuerzas de seguridad de Ecuador a la Embajada de México.“Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones han sido un error”, dijo el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador exigiera una postura más firme y expusiera videos del asalto ocurrido el pasado viernes.

“Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la Embajada“, afirmó el funcionario estadounidense en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

El lunes, Estados Unidos llamó a Ecuador y a México a cooperar para resolver la crisis diplomática desatada por el asalto al Consulado mexicano. Sin embargo, la postura se endureció hoy tras la exigencia del Gobierno mexicano de tener un posicionamiento más claro. “Fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra Embajada [en Ecuador], y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario”, criticó el Presidente López Obrador en la mañana.

