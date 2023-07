Musk impone una serie de cambios en Twitter... y lo hunde justo cuando surge un rival

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Bajo la promesa de “intentar ayudar a la humanidad” y de desarrollar una “plaza pública digital para la civilización”, el magnate Elon Reeve Musk, fundador de SpaceX y director general de Tesla, adquirió la plataforma de Twitter en octubre del 2022.

Casi nueve meses después de la compleja transacción, la conocida red del pajarito se encuentra en su peor momento luego de haber sufrido diversos cambios, a manos del propio Musk, que no han dejado muy contentos a los millones de usuarios suscritos, y ante el reto que implicará la llegada de la plataforma de Meta y Mark Zuckerberg, Threads.

La actualización más reciente terminó por limitar el número de tuits que cada usuario puede leer al día dependiendo del tipo de cuenta que se tenga.

Como era de esperarse, miles de internautas no tardaron en expresar su inconformidad por lo que, a tan sólo unas horas después del anuncio, el empresario estadounidense, de 52 años de edad, compartió que los límites aumentarán a 10 mil para verificados, mil para no verificados y 500 para cuentas nuevas no verificadas, pero esto no fue suficiente para “calmar las aguas”.

De acuerdo con Musk, la medida respecto a los límites impuestos se ejecutó con el objetivo de evitar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”.

No obstante, esta no ha sido la única actualización que ha sufrido la red social desde su adquisición por parte del estadounidense.

“EL PÁJARO ESTÁ LIBRE”

“El pájaro está libre”. Esas fueron las palabras que el magnate compartió en Twitter tras haber adquirido la red social, fundada por Jack Dorsey en 2006, por 44 mil millones de dólares, tan sólo siete meses después de haber iniciado la transacción y tratar de cancelarla supuestamente porque la plataforma no había proporcionado información suficiente sobre las cuentas falsas dentro de la misma.

Tras las declaraciones de Musk las acciones de Twitter cayeron al menos un 11 por ciento —pasaron de valer 54.20 dólares a 32.64 dólares— durante su primer día de operaciones. Ante lo ocurrido, Twitter interpuso una demanda para obligar al empresario a completar la adquisición que inició en abril del 2022.

No obstante, la que pudo haber sido una de las batallas legales más importantes de los últimos tiempos quedó en el olvido cuando el hombre más rico del mundo accedió a pagar por hacerse de la red social.

A principios de noviembre un recorte masivo de personal marcó la llegada de Elon, quien se justificó al asegurar que Twitter perdía 4 millones de dólares diarios, por lo que, además, subastó parte del mobiliario corporativo de las oficinas de San Francisco para costear las pérdidas.

Según informó en noviembre del 2022 el medio alemán Deutsche Welle, de los 7 mil 500 trabajadores con los que contaba Twitter sólo mil 300 lograron conservar sus empleos.

De acuerdo con The New York Times, una de las claves detrás del interés de Musk por adquirir Twitter radicaba en Sudáfrica, lugar donde creció como una persona blanca en medio del sistema de segregación racial apartheid.

¿PAGAR POR UNA VERIFICACIÓN?

Meses después de la llegada del fundador de Tesla a la compañía, Twitter sorprendió a sus usuarios al anunciar que a partir del pasado mes de abril comenzaría a eliminar las marcas de verificación azules, de tal forma que quien quisiera conservarla debería suscribirse al programa de Twitter Blue, en el que las empresas son marcadas con una insignia dorada, las cuentas gubernamentales con una gris y el resto de usuarios con una azul.

Fue así como se modificó el sistema de verificación y varias personalidades, instituciones y hasta medios digitales se quedaron sin la famosa “palomita azul”, que antes de la compra de Musk no tenía costo alguno.

A través de un informe, Bloomberg aseguró que los suscriptores de Twitter Blue no llegaban al 1 por ciento del total de usuarios activos de la plataforma por lo que Musk empezó a incrementar los beneficios para aquellos que accedieran a pagar por la verificación.

