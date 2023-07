Cisma en MC

Dos cosas quedan claras en el mensaje que dio el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sobre su futuro político el viernes 7 de julio: que no se postulará como candidato presidencial y que se abre un periodo de confrontación entre él y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, y eventualmente, un cisma al interior de ese partido que hasta ahora se postulaba como una tercera vía entre el bloque de partidos en torno a Morena y el bloque del PRIAN. Se acabó la alegría en el partido naranja.

En su mensaje de 8:42 minutos dedica casi dos terceras partes a cuestionar la alianza opositora del PAN y el PRI, y a cuestionar las decisiones de MC de desmarcarse de estos partidos y apostar en solitario por una tercera vía.

En la última parte lanza el anuncio de que no buscará la presidencia. “No buscaré la candidatura a la presidencia, concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi estado, en defender a Jalisco. Estaré atento en lo que suceda en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccionen, si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México”.

Al decir “defender a Jalisco” se puede leer perfectamente que cuidará que las principales decisiones de MC en el estado, como elegir a los candidatos a la gubernatura y las principales alcaldías, serán tomadas por su grupo político, el alfarismo, y no con la intervención de Dante Delgado.

El mensaje de Alfaro, vale recordar, se dio un día después de que el senador jalisciense Clemente Castañeda levantara el avispero en su partido y en la alianza del PRIAN al declarar que si la candidata presidencial de la oposición es Xóchitl Gálvez, MC debería reconsiderar su postura de ir sólo en la elección de 2024. El mismo jueves, Dante Delgado respondió: “Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI, ni a la esquina. Y con el Titanic de la alianza tampoco”, en respuesta a la propuesta del senador naranja.

Ahora puede leerse que tanto la propuesta de Clemente Castañeda como el mensaje de Alfaro estaban coordinados: ambos se distancian de la postura del dirigente nacional de MC y lanzan un guiño a la alianza con el PRIAN.

Dante Delgado reaccionó el mismo viernes al mensaje del Gobernador jalisciense. Después de señalar que había escuchado con atención de los gobernadores de MC, Samuel García de Nuevo León y de Jalisco, dijo: “En cuanto a Enrique Alfaro, siempre lo he respetado y sentido orgullo por su buen gobierno. Hoy, también respeto su decisión de no ser candidato presidencial. De su mensaje, lo único que no comparto es la falta de diálogo. Lo ha existido siempre y de forma cotidiana, él lo sabe”.

Pero todo indica que el alfarismo irá sólo en esta lucha contra Dante Delgado, pues el mismo viernes el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, avaló la postura de no aliarse al PAN y al PRI y directamente criticó la propuesta de Clemente Castañeda. Dijo: “Yo no sé a quién se le ocurre, si son nuestros enemigos. (…) Que me pregunten a mí que qué pienso de ir con el PRIAN… ¡ni a la esquina! no hay manera de que convivimos con esa vieja política que le ha hecho un daño enorme a Nuevo León”, señaló.

Seguirán días intensos de debate y confrontación dentro de MC, pero también en la alianza opositora. Los dirigentes del PAN Marko Cortes y del PRI, Alejandro Moreno, saludaron el anuncio de Alfaro y le abren las puertas del frente opositor y abogaron por la unidad de toda la oposición.

Por lo pronto, en Jalisco, el anuncio de ayer deja a Alfaro como el gran elector de las candidaturas del partido naranja, principalmente por la gubernatura, lo cual aumenta las posibilidades de las corcholatas cercanas a Alfaro, especialmente del senador Clemente Castañeda, y disminuye la oportunidad para el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus.

A escala nacional, la alianza Jalisco-Nuevo León, si no se rompe por lo menos se debilita y se posibilita un eje Samuel García-Dante Delgado. El mensaje de Alfaro se convierte en una esperanza de que la alianza del PRIAN pueda incorporar sino a todo MC, por lo menos al alfarismo. En tanto Morena complica su escenario, pues descartado Alfaro como candidato, deja fuera un tercer aspirante presidencial que le hubiera restado votos a la alianza opositora. Algunos comentaristas ven a Alfaro como un posible candidato de otro partido, pero es una opción difícil sino imposible. Está claro que no sería en Morena, pero en el frente opositor todo indica que la carta marcada es Xóchitl Gálvez. Si permanece el desencuentro del Gobernador de Jalisco con Dante Delgado, se abren las posibilidades de un acuerdo de Alfaro y su corriente, el alfarismo, con la alianza opositora a cambio de un puesto de mando en la campaña presidencial del frente opositor. Lo cierto hasta ahora es que Alfaro renunció a una candidatura presidencial condenada al tercer lugar a cambio de establecer un maximato de poder en Jalisco.

Rubén Martín https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]