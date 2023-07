Somos nosotros, obra acerca del amor y los acuerdos fuera de lo convencional

¿Qué pasaría si tu pareja te dice que se enamoró de un tercero? ESta es una de las preguntas que Somos nosotros plantea de una manera divertida.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- ¿Qué pasa si en una relación de pareja una de las personas desea integrar a un tercero? Somos nosotros es una obra que plantea esta y otras preguntas acerca de lo que parece salir de común en las relaciones amorosas convencionales de una manera divertida y amena en el Foro Lucerna.

Somos nosotros cuenta con la dramaturgia de Macarena Del Mastro y Marcelo Caballero quienes en entrevista contaron a SinEmbargo que la obra es una comedia que le va a dejar algunas preguntas que permanecerán en los asistentes a la salida del teatro como: ¿Qué pasaría si tu pareja te dice que se enamoró de un tercero? ¿Qué pasa si conoces a alguien y te enamoras pero esa persona tiene pareja? ¿Qué pasa si tus amigos abren su relación y tu pareja quiere traer algo de esa situación a su relación? “[Tras ver la obra] tema de charla te vas a llevar, eso seguro”, aseguró Marcelo Caballero.

Macarena Del Mastro explicó que agradece el hecho de escribir Somos nosotros, mientras que Marcelo señaló que fue una “ebullición de un momento en el que fue un choque de planetas en el que nosotros nos encontramos hablando este tema y donde el escribir la obra nos ayudó a entendernos y a darnos cuenta que allá fuera había un montón de gente como nosotros que se hacía más o menos as mismas preguntas”.

La puesta en escena es protagonizada por Tato Alexander, Mario Alberto Monroy, Ana González Bello, Antonio Alcántara y Jhans Rico, Ariel del Mastro se encuentra en la dirección general y puesta en escena, Marcelo Caballero en la dirección de actores y puesta en escena, Macarena del Mastro en la asistencia de dirección, Oscar Carnicero está en la producción general, Allan Flores en la Producción ejecutiva, Mar Clara Tinetti en la asistencia de reposición en México, Juan José Tagle en el diseño de iluminación y adaptación de escenografía en México, Lilia Marín en la coordinación de producción, Miguel Zárate como asistente de producción, Sofá Rojo, Wen Quintanar y Alex Gonzaga en la fotografía.

“La obra no te alecciona ni se vuelve planfetaria de una forma de vivir las relaciones, si no justamente instalarse en la pregunta y poder repensar todo es que nos vino heredado de alguien más que dijo que as relaciones se construyen de alguna manera”, apuntó Caballero.

Somos Nosotros es una obra para adolescentes y adultos que se presentará en el Foro Lucerna (C. Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México) hasta el 30 de julio con funciones los viernes a las 20:30 horas, sábados 18:00 y 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.