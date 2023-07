Ola de violencia en Chilpancingo: atacan a transportistas, queman taxis y matan a 5

Desde las primeras horas de este sábado, distintas unidades de transporte público —incluyendo taxis— fueron incendiadas; el Gobierno de Guerrero anunció un despliegue operativo para reforzar seguridad.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- En las últimas 24 horas, una intensa ola de violencia ha sacudido a Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, donde hasta el momento se contabilizan cinco muertos y por lo menos tres heridos.

Durante el día de ayer, se registraron aproximadamente siete hechos violentos en distintos puntos de los municipios de Chilpancingo y Tixtla, donde los atacantes incendiaron unidades de transporte público con sus choferes a bordo.

El ataque más reciente ocurrió a las 18:00 horas, cuando hombres armados atacaron a balazos a un taxista en la colonia Viguiri, en Chilpancingo, e incendiaron la unidad.

El conductor quedó gravemente herido, mientras que vecinos de la zona sofocaron el incendio con cubetas de agua.

Norma Otilia Hernández Martínez, Alcaldesa de Chilpancingo, lamentó los hechos de las últimas horas en la ciudad, por lo que reiteró su compromiso en el replanteamiento de una estrategia de seguridad eficaz.

“Los lamentables hechos de los últimos días y horas nos consternan y nos obligan como autoridades a replantear las estrategias de seguridad”, escribió la Edil, quien actualmente está en el ojo público luego de haberse reunido con presuntos miembros de un grupo delictivo.

En tanto, en el poblado de Petaquillas ingresaron elementos de la Marina y policías estatales, luego de que se corrió el rumor de que ingresó un grupo delictivo.

Sin embargo, el violento fin de semana en Guerrero comenzó durante las primeras horas del sábado, cuando un taxi y una Urvan fueron parcialmente incendiados por sujetos desconocidos que les lanzaron bombas molotov casi de manera simultánea.

En un reporte policiaco, se informó que los dos hechos ocurrieron en la medianoche, uno en el barrio de San Francisco, y el otro en la colonia PPS.

Se detalló que los agresores lanzaron bombas molotov a las dos unidades: el taxi de la ruta Ocotito-Chilpancingo, y la Urvan de Colotlipa-Chilpancingo.

En ambos casos acudieron los bomberos para sofocar los incendios.

Después, minutos antes de las 14:00 horas, dos taxis locales de Chilpancingo fueron incendiados por personas desconocidas y un hombre fue asesinado a balazos.

En un reporte se indicó que, en hechos distintos y casi de manera simultánea, las dos unidades de transporte fueron incendiadas: una en la avenida Morelos, en el barrio de San Isidro; y la otra en la carretera federal Tixtla-Chilapa, en la colonia 6 de noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes incendiaron los taxis y otra camioneta resultó afectada debido a la que fue alcanzada por las llamas.

Mientras que el hombre fue hallado asesinado a balazos a un lado de la carretera federal; hasta el momento se desconoce si es el conductor de alguno de los taxis.

Dos horas más tarde, en el poblado de Petaquillas fueron incendiados otros dos taxis locales, en donde los choferes quedaron atrapados dentro de las unidades. Reportaron tres personas heridas.

Otros dos ataques ocurrieron en la base de la ruta Circuito Azul-orbollón, y a la Urvan Chilapa-Chilpancingo. En ambos lugares, los conductores fueron asesinados.

El primer ataque fue a un lado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), donde un chofer fue asesinado, después un taxi fue incendiado en la carretera federal México-Acapulco en el poblado de Petaquillas. Ahí los hombres armados dispararon a la unidad y después la incendiaron.

Tres personas resultaron lesionadas y extraoficialmente se informó que el conductor quedó en el interior.

En esa misma vialidad, a unos metros, fue incendiado otro taxi y el chofer también quedó dentro. El penúltimo ataque fue a las a las 17:00 horas en el libramiento a Tixtla, donde el chofer fue ejecutado.

Ante lo sucedido, el Gobierno de Guerrero emitió un comunicado en el que informó un despliegue operativo con el fin de “garantizar la tranquilidad de la población y mantener el control de la seguridad”.

La Vocería gubernamental de Guerrero señaló que la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, hará recorridos de vigilancia y filtros de seguridad en puntos estratégicos para inhibir cualquier tipo de acto delicitivo en Chilpancingo, a fin de que la ciudadanía pueda realizar sus actividades con normalidad.

“Los elementos de seguridad son desplegados en diversas zonas de Chilpancingo coordinados por la Policía Estatal con el apoyo de patrulals y unidades blindadas, para realizar acciones de seguridad en la zona y corredor Chilpancingo-Chilapa, y el corredor al poblado de Petaquillas”, añadió.

Dicha estrategia, prosiguió, es con el objetivo de mantener el control de la seguridad en la capital del estado, así como en municipios de la zona centro.

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/j1Qxi4r2vI — Coordinación para la Construcción de Paz Guerrero (@CoordPazGro) July 9, 2023

LA REUNIÓN ENTRE LA ALCALDESA Y EL PRESUNTO NARCO; HAY INVESTIGACIÓN: AMLO

Norma Otilia Hernández, Alcaldesa de Chilpancingo, fue captada en video durante una reunión con una persona, a quien se le identifica como Celso Ortega Jiménez, uno de los presuntos líderes de “Los Ardillos”, grupo criminal que ha desatado violencia en el estado de Guerrero.

Desde la semana pasada, la propia Alcaldesa reconoció el encuentro en declaraciones a medios locales y pidió a las autoridades que investiguen el video que comenzó a circular el pasado miércoles 5 de julio en redes sociales.

“Ahorita que veo el video, no se habla alguna situación. Yo quiero que se filtre bien el video, qué fue lo que se habló. No fue un pacto de la delincuencia lo que se habló, quiero que se extraiga ese video y quiero que se investigue”, dijo la Alcaldesa sobre el video al ser cuestionada en la clausura escolar realizada en el Salón Diamante de Chilpancingo.

Hernández insistió en que el video “está editado” y consideró que el encuentro “fue algo fortuito”.

Sobre la reunión destacó que se trató de un encuentro con policías comunitarios en el que se le hicieron peticiones para reforzar la seguridad con la instalación de bases de operaciones del Ejército mexicano y descartó que en esa reunión se haya dado un pacto con criminales.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el pasado viernes que se iniciaría una investigación acerca de dicho encuentro.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador apuntó que se puso en contacto con la Gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, para hablar sobre el tema. Asimismo, reiteró que en su administración “no se permite la impunidad“.

“No se permite la impunidad. Se va a hacer una investigación sobre este tema, ya se habló con la Gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre este tema”, dijo.

López Obrador fue cuestionado sobre si la funcionaria sería separada de su cargo, sin embargo, no confirmó dicha información, pues comentó que apenas se iniciará el proceso.

— Con información de El Sur de Acapulco