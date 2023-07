Se investiga reunión de Alcaldesa de Chilpancingo con narco, no habrá impunidad: AMLO

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que se iniciará una investigación acerca de la reunión que sostuvo Norma Otilia Hernández, la Alcaldesa de Chilpancingo, con un presunto líder del grupo “Los Ardillos”.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador apuntó que se puso en contacto con la Gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, para hablar sobre el tema. Asimismo, reiteró que en su administración “no se permite la impunidad“.

“No se permite la impunidad. Se va a hacer una investigación sobre este tema, ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre este tema”, dijo.

Hace unos días se filtró un video e imágenes en las que la Alcaldesa morenista aparece con un hombre armado que, según fuentes del Gobierno de Guerrero, es el líder del grupo criminal de “Los Ardillos”, Celso Ortega Jiménez.

López Obrador fues cuestionado sobre si la funcionaria sería separada de su cargo, sin embargo, no confirmó dicha información, pues comentó que apenas se iniciará el proceso.

“¿Perderá el cargo?”, le preguntaron. “No sabemos, es un proceso que se va a iniciar. No puede haber contaminación, eso era cuando había corrupción e impunidad, ahora no se tolera la delincuencia”, explicó.

“No tiene que ver con lo político. No debe de haber distinción, sea quien sea, nosotors mantenemos como criterio que no debe haber amiguismo ni influyentismo ni mucho menos corrupcion, ninguna lacra de la política en el ejercicio del Gobierno”, insistió.

LA REUNIÓN ENTRE LA ALCALDESA Y EL PRESUNTO NARCO

Norma Otilia Hernández, Alcaldesa de Chilpancingo, fue captada en un video durante una reunión con una persona a quien se le identifica como Celso Ortega Jiménez, uno de los presuntos líderes de Los Ardillos, grupo criminal que ha desatado violencia en el estado de Guerrero.

La propia Alcaldesa reconoció el encuentro en declaraciones a medios locales y pidió a las autoridades que investiguen el video que comenzó a circular el pasado miércoles 5 de julio en redes sociales.

“Ahorita que veo el video, no se habla alguna situación. Yo quiero que se filtre bien el video, qué fue lo que se habló. No fue un pacto de la delincuencia lo que se habló, quiero que se extraiga ese video y quiero que se investigue”, dijo la Alcaldesa sobre el video al ser cuestionada en la clausura escolar realizada en el Salón Diamante de Chilpancingo.

Hernández insistió en que el video “está editado” y consideró que el encuentro “fue algo fortuito”.

Sobre la reunión destacó que se trató de un encuentro con policías comunitarios en el que se le hicieron peticiones para reforzar la seguridad con la instalación de bases de operaciones del Ejército Mexicano y descartó que en esa reunión se haya dado un pacto con criminales.

El periodista Juan Angulo, director del diario El Sur de Acapulco, dio más detalles sobre el video en en el espacio de “Atando Cabos”, en Grupo Fórmula.

“A ella se le reconoce. Él no es muy conocido, Celso Ortega, pero es un hombre con cachucha, con una playera negra y visiblemente una pistola al cinto. No parece que sea un elemento policiaco. Y aparece la alcaldesa refiriéndose a él en un lenguaje familiar, muy coloquial, sobre su edad. ‘Te hacía más viejito’, algo así. No sabemos exactamente cuándo fue”, indicó Angulo.